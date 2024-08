- "Yo encarno la ley": Mola Adebisi proclama la liberación

En las primeras dos semanas en el mítico campamento de la selva, Mola Adebisi destacó principalmente por su ansia de abandonar el campamento cuanto antes. El día 13, el ex-presentador de Viva finalmente logró atraer algo de atención. Junto a Eric Stehfest, venció a Gigi Birofio y Thorsten Legat en el desafío de la selva. Pero eso no fue todo; Adebisi también expresó sus opiniones sobre el feminismo. Spoiler: no es un defensor.

El Campamento Mítico de la Selva y el Feminismo: La Postura de Adebisi

"Yo no creo en el feminismo", declaró. Las expresiones de sus compañeros de campamento reflejaban una mezcla de preocupación por el discurso inminente y frustración por tener que escuchar eso. El casi 51añero, que pronto sería padre de nuevo, se jactó de que su esposa era su "reina, pero yo soy la ley". Entonces, ¿qué significa eso? Quizás no gobierne el hogar, pero los roles están claramente definidos. "Pero mi esposa deja claro cuando estamos los dos en el coche: 'No estoy llenando este coche, es tu trabajo'. Ella no quiere. Es rumana, así es como es allí". Adebisi no explicó por qué las mujeres rumanas son reacias a repostar, pero no dejó de compartir su anécdota del coche.

"No quiero hacer lo que hace una mujer. No puedo. Y una mujer no debería hacer lo que hace un hombre. Eso no es posible", aseguró, y luego se sumergió en datos estadísticos. Certain professions are dominated by men, while others are dominated by women. What about a male midwife, he posed to his female confidants.

Sarah Knappik estaba especialmente indignada con las declaraciones de Adebisi. Ella encuentra su "perspectiva anticuada" desafiante. "¿Quién le dijo a este tipo: esta es la mujer del cuento de hadas, este es el hombre del cuento de hadas? Hay muchos tipos de mujeres, hay muchos tipos de hombres. Eso está perfectamente bien", dijo Knappik.

Sarah Knappik está Perturbada

Gigi Birofio, el famoso macho italiano de la televisión de citas, resumió ingeniosamente su opinión. Mientras que su propio padre trabajaba y luego se relajaba, su madre también era responsable de las tareas del hogar y de criar a los hijos junto a su trabajo remunerado. En la opinión de Adebisi, una mujer es "solo superior a un hombre", concluyó Gigi, y luego tuvo algunos consejos para todos los espectadores. "Lo más importante, amigos, es simplemente expresar amor. Eso es todo, eso es todo lo que necesita un niño", dijo.

En cuanto a las declaraciones de Adebisi, Eric Stehfest permaneció en silencio. "No quiero comentar, o de lo contrario se intensificará", murmuró, tumbado en la hamaca. Es posible que no esté de acuerdo con las opiniones de su compañero de campamento. Anteriormente, Stehfest ha hablado extensamente sobre cómo manejar los roles de género tradicionales. Él y su esposa Edith llevan un "matrimonio moderno", para citar una entrevista anterior.

"A pesar de su postura firme sobre el feminismo, la valentía de Mola Adebisi quedó clara en su victoria en el desafío de la selva".

"A pesar de la desacuerdo de Sarah Knappik con las opiniones de Adebisi sobre los roles de género, ella admira su honestidad al expresarlos".

Lea también: