Ya veremos qué pasa", dice Genie Bouchard sobre las citas en la era de los coronavirus.

Mientras las restricciones impuestas por los bloqueos han impedido que la gente se conozca en persona, las citas se han trasladado a Internet, y las primeras citas tienen lugar a través de Zoom y Skype, en lugar de en bares o restaurantes.

Así lo ha hecho la estrella del tenis Genie Bouchard, pero todo en nombre de la caridad.

La canadiense accedió a tener una cita virtual con el cómico Bob Menery tras una serie de peticiones suyas durante una entrevista en Instagram Live de Allie LaForce a Bouchard.

Menery aceptó donar 4.000 dólares a una organización benéfica a cambio de una cita con Bouchard, y la pareja tuvo su primera cita virtual la semana pasada.

Además, como parte de su "All-In Challenge", Bouchard subastó una cena y un viaje a un torneo de tenis, en el que el ganador debía pagar 85.000 dólares para acompañarla, y las donaciones se destinaron a organizaciones que prestan ayuda durante la pandemia de coronavirus.

Y aunque sus fans pedían a gritos que se les dijera cuándo sería la segunda cita, la joven de 26 años se muestra tranquila y deseosa de tener una cita con Menery en persona.

"¡Calma, chicos! No hay que ser demasiado ansioso", dijo a Amanda Davies, de CNN Sport, en un chat de Instagram Live. "Tenéis que jugar tranquilos. "Quizá diga que estoy ocupada, que le dé digamos otra semana, aunque no tengamos nada que hacer".

"Acepté una cita en vivo, así que cuando las cosas sean posibles y de alguna manera nuestras agendas se superpongan, tendremos una segunda cita, pero una primera cita real. Veremos hasta dónde llega".

'Una pérdida de tiempo'

Aunque las redes sociales tienen su lado positivo, Bouchard reconoce que los comentarios negativos dirigidos a figuras prominentes son habituales. Ella misma es una usuaria activa de las redes sociales. De hecho, acudió a Twitter el mes pasado para quejarse de que la cuarentena "sería mucho más divertida con un novio".

Pero la finalista de Wimbledon 2014 califica de "duros" los comentarios negativos que recibe y aconseja a los demás que busquen lo positivo que ofrecen las redes sociales.

"Hay mucho positivo ahí fuera", dijo Bouchard -que califica de "pérdida de tiempo" leer los comentarios negativos-. "Y me doy cuenta de que todo el mundo tiene haters.

"Significa que has defendido algo en tu vida, significa que has hecho algo en tu vida.

"Intenta tomártelo como un cumplido a la inversa y date cuenta de que es alguien que quizá tiene sus propios problemas o es mezquino o negativo y no deberías preocuparte por alguien así. No deberías preocuparte por su opinión, así que intento dar un paso atrás y no tomármelo como algo personal".

A sus 26 años, Bouchard dice que muchos de sus compañeros son activos en las redes sociales, después de haber crecido con Facebook y con Twitter e Instagram llegando un poco más tarde, lo que hace que las preguntas que recibe de la gente sobre por qué es tan activa online le sorprendan.

"Es normal que alguien de mi edad sea activo en las redes sociales. ¿Por qué es para tanto?

"Creo que lo más importante es no odiar. Aceptarlo tal y como es y entender que es más un reflejo de ellos y de cómo se sienten y no que tú seas una persona horrible. Es difícil porque hay mucha negatividad ahí fuera".

Fuente: edition.cnn.com