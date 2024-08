- "Y en serio, esta canción?" <unk> Celine Dion no quiere que Trump use su música

La cantante Céline Dion no permitirá que su música sea utilizada por el candidato republicano a la presidencia de EE. UU., Donald Trump, en su campaña. El uso de la canción "Mi Corazón Te Perseguirá" en un mitin en el estado de Montana no fue en absoluto aprobado, explicó la cantante canadiense a través de su cuenta en la plataforma X. Dion no respalda este uso ni uno similar. "Y de verdad, esta canción?", se indicó además en referencia a la canción romántica que fue un éxito a nivel mundial a finales de los 90.

Céline Dion no sabía sobre la lista de reproducción de Donald Trump

Su equipo de gestión y la discográfica Sony Music Canada descubrieron el uso de la canción y el video en el mitin de Trump en Montana el viernes por la noche, según se informó. En estos eventos de campaña, a menudo se reproduce música antes de los discursos de los políticos para hacer la espera de los seguidores más soportable. Sin embargo, también hay casos en los que los músicos prohíben el uso de sus canciones en una campaña.

Por otro lado, la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, puede utilizar la música de la superestrella estadounidense Beyoncé en su campaña. Tanto en su primer anuncio de campaña como en los eventos de campaña, se reproduce repetidamente la canción "Freedom".

