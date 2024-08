- Xhaka y Hofmann vuelven al campo del Borussia Park.

En el partido inaugural de la Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach y los actuales campeones de fútbol alemán, Bayer Leverkusen, que se disputará hoy en el Borussia-Park (20:30 horas/Sat.1 y DAZN), también habrá un reencuentro con los exjugadores de Gladbach Granit Xhaka y Jonas Hofmann. Xhaka representó al área de Niederrhein desde 2012 hasta 2016 antes de unirse a Arsenal FC por unos 45 millones de euros, estableciendo un nuevo récord de traspaso del club durante su mandato.

Antes de su regreso, el presidente de Borussia, Rainer Bonhof, compartió sus pensamientos sobre las primeras inestabilidades de Xhaka, pero luego su estrellato internacional en Arsenal. "Al principio fue un poco inestable e incierto, pero realmente brilló allí. Es revelador que no ha olvidado su tiempo en Gladbach", expresó Bonhof.

Hofmann, que cambió a Leverkusen por unos 10 millones de euros antes del inicio de la última temporada, mantiene una relación amistosa con el club a pesar de algunas controversias relacionadas con el traspaso. Bonhof mencionó que Hofmann Recently visited Borussia for the goodbyes of Patrick Herrmann and Tony Jantschke.

Bonhof destacó que muchos jugadores del pasado mantienen el contacto con Borussia. "El valor duradero del club tiene un gran atractivo para los jugadores que se han marchado. Todo el mundo siente una conexión con él. Esto también será evidente el viernes", reconoció Bonhof.

