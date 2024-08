- Xhaka antes de que Bayer comience la temporada: "Gran reto"

El capitán de Leverkusen, Granit Xhaka, encara la nueva temporada con confianza a pesar de las crecientes expectativas. "Sabemos que las expectativas serán mucho más altas que la temporada pasada. Debemos verlo como un gran desafío", dijo el jugador suizo en una entrevista con la Liga Alemana de Fútbol (DFL).

A pesar de que Leverkusen permaneció invicto en la temporada anterior de la Bundesliga y ganó el título con una ventaja de 17 puntos, el jugador de 31 años aún ve margen de mejora: "Sabemos lo que pasó la temporada pasada, que tuvimos una gran temporada, pero eso es cosa del pasado. No debemos quedarnos en cómo y qué hicimos. Debemos mirar dónde podemos mejorar. No todo fue perfecto".

Según Xhaka, la retención del muy solicitado entrenador Xabi Alonso aumenta las posibilidades de una exitosa defensa del título: "Eso demuestra el tipo de carácter que tiene. Quiero decir, tener esas ofertas y seguir con nosotros, creer en este equipo que podemos dar el siguiente paso. Por supuesto, él dará ese paso en algún momento, eso está claro, porque es el futuro del entrenador. Pero estamos muy contentos de que esté aquí", dijo el profesional antes del primer partido oficial de su equipo el sábado (8:30 PM) en la Supercopa contra el subcampeón VfB Stuttgart.

