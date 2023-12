XBB.1.5 puede ser "la subvariante más transmisible de Omicron hasta la fecha", advierten los científicos

Durante el mes de diciembre, el porcentaje de nuevas infecciones por Covid-19 en Estados Unidos causadas por XBB.1.5 aumentó de un 4% estimado a un 41%.

"Es un aumento impresionante", escribió en Twitter el Dr. Ashish Jha, coordinador de la respuesta al Covid-19 de la Casa Blanca.

Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud compartieron reflexiones similares el miércoles.

"Nos preocupa su ventaja de crecimiento", declaró Maria Van Kerkhove, epidemióloga y responsable técnica de la OMS sobre Covid-19.

Van Kerkhove señaló que XBB.1.5, que se detectó por primera vez en Estados Unidos, se ha extendido al menos a 29 países y "es la forma más transmisible de Omicron hasta la fecha".

"Esperamos nuevas oleadas de infección en todo el mundo, pero eso no tiene por qué traducirse en nuevas oleadas de muertes porque nuestras contramedidas siguen funcionando", afirmó.

Jha señaló que las herramientas eficaces para evitar infecciones graves por Covid-19 incluyen pruebas rápidas, mascarillas de alta calidad, ventilación y filtración del aire interior, píldoras antivirales orales y vacunas actualizadas.

"Pronto dispondremos de más datos sobre la eficacia de las vacunas para neutralizar el XBB.1.5", afirmó Jha, sugiriendo que se están llevando a cabo investigaciones para determinar la eficacia de las vacunas contra el nuevo sublinaje.

Jha dijo que el XBB.1.5 es probablemente más capaz de burlar nuestras defensas inmunitarias y puede ser más contagioso. Pero dijo que aún no está claro si causa una enfermedad más grave, algo en lo que también insistió Van Kerkhove.

Dijo que la OMS está trabajando en una evaluación del riesgo de este sublinaje y espera publicarla en los próximos días. Los asesores técnicos del grupo están estudiando tanto datos reales sobre hospitalizaciones como estudios de laboratorio para evaluar la gravedad.

Jha afirmó que, aunque está preocupado por XBB.1.5, no cree que represente un gran revés en la lucha contra Covid-19.

"Y si todos ponemos de nuestra parte", escribió, "podemos reducir el impacto que tendrá en nuestras vidas".

