XBB.1.5, BA.2.86, JN.1: Cómo entender la sopa de letras Covid-19

Omicron y Delta eran nombres del coronavirus que la gente aprendió y utilizó rápidamente en el momento álgido de la pandemia. Pero a estas alturas, la mayoría de los no científicos probablemente no podrían nombrar la versión del virus que está llamada a convertirse en la próxima dominante en todo el mundo. (Es JN.1, por cierto.)

Aunque el resfriado común no recibe tantos nombres -al menos no los que aparecen en los titulares-, la especificidad con la que los científicos hablan del SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, importa porque sigue siendo un gran problema.

Un virus como éste tiene muchos nombres diferentes porque cambia constantemente, y los científicos necesitan un lenguaje común para hablar de una versión específica que están viendo en una comunidad concreta o con la que están trabajando para desarrollar tratamientos, vacunas y pruebas.

"Bob el Virus" o "Susan la Variante" serían probablemente más fáciles de recordar que BA.2.86, el antepasado de JN.1. Pero las personas que deciden cómo nombrar a la enfermedad son los científicos. Pero las personas que deciden cómo denominar las enfermedades infecciosas y los virus querían alejarse de la vieja tradición de nombrar a un virus por el animal en el que se secuenció por primera vez, como en el caso del virus antes conocido como viruela del mono, o por el lugar donde se descubrió, como la fiebre hemorrágica llamada virus de Marburgo, que debe su nombre a la ciudad de Marburgo an der Lahn, en Alemania Occidental.

En 2015, la Organización Mundial de la Salud decidió que dar el nombre de una persona, lugar o cosa a una nueva enfermedad infecciosa humana podía estigmatizar y tener consecuencias negativas no deseadas. Por ejemplo, cuando un virus H1N1 que infectaba a cerdos, aves y humanos se denominó "gripe porcina " durante la temporada de gripe 2009-10, las ventas de carne de cerdo en Estados Unidos disminuyeron, y cientos de miles de cerdos fueron sacrificados innecesariamente en lugares como Egipto, a pesar de que el virus no se propagó por comer carne de cerdo.

El virus que causa el Covid-19 comenzó llamándose coronavirus de Wuhan porque la enfermedad se identificó por primera vez en Wuhan (China) en febrero de 2020. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus lo llamó SARS-CoV-2, abreviatura de "coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2". El equipo eligió este nombre porque, aunque el nuevo virus es diferente, está genéticamente relacionado con el coronavirus que causó el brote de SRAS de 2003.

La OMS quiso referirse a él como "el virus responsable del Covid-19" porque en su momento dijo que utilizar el nombre SRAS "puede tener consecuencias no deseadas" y crear "un temor innecesario en algunas poblaciones, especialmente en Asia, que fue la más afectada por el brote de SRAS de 2003". La OMS denominó a la enfermedad causada por el virus Covid-19, que es la abreviatura de "enfermedad por coronavirus de 2019", el año en que se detectó por primera vez.

Pero como los científicos necesitan hablar con especificidad sobre la descendencia del virus y como los virus cambian rápidamente, al menos en un marco temporal humano, puede haber muchos más nombres implicados.

En marzo de 2020, los científicos que estaban secuenciando el genoma del virus para averiguar cómo evolucionaba llamaban a las mismas variaciones con nombres diferentes según el laboratorio. Los investigadores decidieron idear una forma de que todo el mundo utilizara los mismos nombres, así que desarrollaron un sistema de nomenclatura llamado Pango o Pangolin, que significa asignación filogenética de linaje de brote global nombrado.

"Este sistema Pangolin se desarrolló en 2020, cuando quedó claro que el Covid iba a ser un problema mundial", explica el Dr. Kurt Williamson, profesor asociado del departamento de biología del College ofWilliam & Mary.

Los virus cambian tan deprisa en parte porque se reproducen mediante la ARN polimerasa. Para hacer una copia de una célula, el cuerpo humano utiliza la ADN polimerasa, que tiene lo que Williamson llama una función de corrección muy buena que puede comprobar y corregir errores. La ARN polimerasa no tiene esa capacidad de corrección, por lo que comete errores con mucha más frecuencia y genera variaciones mucho mayores con mayor rapidez en relación con el marco temporal humano.

La otra forma en la que cambian los virus tiene que ver con los linajes, un grupo de virus estrechamente relacionados con un antepasado común. Cuando dos linajes infectan una célula al mismo tiempo, la ARN polimerasa puede hacer algo llamado "cambio de plantilla" mientras copia un genoma vírico para crear un nuevo virus.

"Básicamente puede cambiar entre usar un virus para hacer una copia y luego cambiar al genoma de la otra versión del virus para terminar de hacer una copia, lo que es realmente extraño, pero que conduce a lo que se llama recombinante", dijo Williamson. "Básicamente has tomado características de dos virus diferentes y las combinas ahora en una descendencia que puede, cuando copie su genoma, va a hacer copias con esa nueva combinación. Eso crea problemas a la hora de hacer un seguimiento de todas las versiones diferentes".

Al principio de la pandemia, sólo había dos linajes principales de SARS-CoV-2: A y B. Cuando estos linajes mutaron, Pango denominó a cada uno de ellos sublinaje, término utilizado para definir un linaje en lo que se refiere a ser descendiente directo de un linaje parental. B.1.1.7, por ejemplo, es la séptima variante de la subvariante B.1.1, que fue la primera subvariante de B.1.

Con el tiempo, llegaron C y D, y así sucesivamente, ya que el virus sigue creando nuevas variantes a través de mutaciones por deriva, un error al copiar y la recombinación a través del cambio de plantilla.

"Así que, para que los científicos puedan hablar entre ellos, utilizamos esta forma tan poco sexy pero precisa de hablar de ello. ¿Qué variante de qué linaje? ¿Es de linaje A? ¿Es de linaje B? ¿Es de linaje C? Y así sucesivamente. Y cuando aparece la X, como XBB.1.5, la X indica que es recombinante", explica Williamson.

"Es complicado", añadió. "Pero se abre camino en la comunicación pública".

Esa especie de "¿Quién va primero? ¿Qué hay en segundo lugar?" puede tener sentido para los científicos que necesitan conocer cada cambio minucioso, pero rápidamente se volvió demasiado complicado para el público en general, por lo que algunas personas empezaron a utilizar términos ligeramente más familiares como "variante Kent" para B.1.1.7, que se denominó así por el lugar donde se secuenció.

En mayo de 2021, para alejarse del estigma de nombrar un virus mortal por un lugar y alejarse de la "torpeza", la OMS ideó un sistema más simple de letras griegas para nombrar algunas de las variantes. No sustituyó a Pango ni a otros sistemas de nomenclatura científica necesarios para comunicaciones más específicas entre científicos, sino que utilizaría estas nuevas denominaciones sólo para las variantes que fueran significativamente diferentes de la original y que plantearan un tipo diferente de amenaza para la salud pública, lo que la agencia denominó variantes de interés o variantes preocupantes. La "variante Kent", o B.1.1.7, pasó a denominarse Alfa. B.1.617.2, identificada por primera vez en la India, se convirtió en Delta, y así sucesivamente.

La OMS necesitaba distinguir entre Delta y la cepa Omicron porque las diferencias en el virus eran tan drásticas que estaban afectando a su comportamiento, y nuestros sistemas inmunitarios apenas reconocían la nueva versión del virus, lo que provocaba nuevas oleadas de infecciones, hospitalizaciones y muertes.La OMS necesitaba poder hablar de esas diferencias.

En aquel momento, también existía una segunda cepa Omicron, BA.2, con docenas de nuevas mutaciones genéticas que, según algunos, merecía su propia letra griega. Pero eso nunca ocurrió. En su lugar, la OMS creó una nueva categoría de subvariantes de Omicron bajo vigilancia para que los responsables de la salud pública supieran cuáles eran las derivadas que había que vigilar.

Los científicos también utilizan otros sistemas de clasificación para describir las similitudes y diferencias entre los virus que estudian.

También existe Nextclade, una herramienta utilizada para clasificar las secuencias de virus en función de su parentesco genético. No todas las versiones del virus tienen su propio clado, pero los miembros de un clado compartirán características similares debido a una ascendencia común. Ese sistema utiliza un año de dos dígitos seguido de una letra por orden de asignación para ese año, de modo que 22A es el primer clado de 2022, por ejemplo.

"Aunque al público le suene un poco torpe, permite a los científicos saber exactamente de qué está hablando la otra persona cuando utilizan ese sistema para comunicarse, y eso es importante", afirma Williamson.

Pero hay tanta variación que se sigue debatiendo la posibilidad de establecer nuevas normas para simplificar la denominación. También es posible que el sistema de nomenclatura tenga que cambiar simplemente porque hay tantas variantes que requerirían demasiadas letras, lo que complicaría demasiado las cosas incluso para que los científicos las recordaran.

Aunque el público en general no debería tener que preocuparse por el nivel de especificidad de Covid, afirma Williamson, los ciudadanos podrían contribuir a facilitar las cosas reduciendo la propagación del coronavirus y el número de nuevas variantes.

Además de vacunarse contra el Covid-19, "la gente puede hacer cosas sencillas, como lavarse las manos, enmascararse ante personas de alto riesgo o, si no te encuentras bien, quedarte en casa. Son cosas bastante sencillas que todos podemos hacer", afirmó.

