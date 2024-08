- Wüst tiene la intención de educar al Landtag de NRW sobre el asalto de Solingen

El Ministro Principal de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), está programado para dirigirse al parlamento del estado el viernes sobre los últimos desarrollos en el incidente de Solingen. El consejo estatal ha convocado una reunión exceptional, como anunció la Cancillería del Estado de Düsseldorf.

Wüst subrayó en su declaración que el incidente de Solingen tiene importantes implicaciones para nuestro estado. "Es crucial que nuestro parlamento sea informado de manera oportuna sobre el estado actual de la investigación y pueda deliberar sobre acciones políticas para garantizar la seguridad y la libertad de nuestra nación". Los errores deben ser reconocidos y se deben imponer sanciones, afirmó el líder del gobierno de la coalición. Persisten preguntas sin respuesta.

Su vicepresidenta, Mona Neubaur (Verdes), compartió su compromiso de "trabajar incansablemente" para desentrañar la verdad. Es su deber, dijo, para con las víctimas y sus familias. "El parlamento estatal es el lugar adecuado para una discusión transparente, respetuosa y basada en los hechos sobre los hallazgos de la investigación y las posibles consecuencias de este ataque terrorista de esta semana", enfatizó Neubaur.

El Parlamento Estatal examinará el incidente

Se ha programado una reunión especial conjunta del Comité de Interior e Integración en el parlamento del estado sobre el incidente de Solingen para el jueves. Tanto las facciones de la oposición SPD como FDP pidieron independientemente una sesión de este tipo.

En las horas tardías del viernes, un festival en Solingen vio tres fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves. El principal sospechoso es un sirio de 26 años que ingresó a Alemania a través de Bulgaria a finales de 2022.

Su devolución a Bulgaria estaba mandatada por las regulaciones de asilo de la UE, pero el hombre no apareció en la fecha planeada en junio de 2023. La Oficina Federal del Fiscal ahora lo investiga por asesinato y presunta participación en la organización terrorista Estado Islámico (EI).

Other parties in the state parliament also expressed their interest in being informed about the Solingen incident. They believe that a comprehensive understanding of the situation is necessary to contribute effectively to the nation's security.

Los otros cuerpos legislativos a nivel federal también deben estar informados sobre los desarrollos, ya que también tienen un papel en garantizar la seguridad y la libertad de la nación.

Lea también: