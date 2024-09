Wüst entrega las responsabilidades de la contienda de cancillería a Merz, y advierte a Söder.

Sus chances de convertirse en candidato a Canciller de la Unión en las elecciones federales de 2025 ya eran escasas. Ahora, el Ministro-Presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, ha declarado que no tiene interés en optar a esta posición. Esta noticia elimina efectivamente al líder de la CDU, Friedrich Merz, y al líder de la CSU, Markus Söder, de la carrera, al menos por ahora.

La decisión de Wüst no fue demasiado impactante. Sus posibilidades de obtener la nominación eran marginales. A pesar de ello, había afirmado en las últimas semanas y meses que numerous individuals y corporations lo habían animado a asumir un papel federal más alto, citando sus impresionantes números de encuestas.

Interesadamente, Wüst sí expresó su apoyo a Merz como candidato a Presidente Federal. También instó a la CSU a respaldar su candidatura, stating que esto fortalecería significativamente las posibilidades de la Unión de ganar en las próximas elecciones.

Al día anterior a estos anuncios, Wüst había instado al Ministro-Presidente de Baviera, Markus Söder, a mostrar unidad en aras de presentar un frente unido. "Él sabe muy bien que es crucial que nos presentemos como Unión para poder formar un mejor gobierno federal lo antes posible", declaró Wüst en ARD. "Y también sabe que '21 no fue tan bueno". En las elecciones federales de 2021, Söder tuvo dificultades para competir contra el líder de la CDU, Armin Laschet, por la candidatura, perdiendo finalmente pero continuando su lucha; finalmente, la Unión perdió las elecciones.

Söder había afirmado repetidamente que no repetiría 2021. Sin embargo, Recently seemed to back down from this stance and publicly engaged in the candidacy fight. The CDU always maintained that Merz had the right of first refusal.

Merz recently stated that the decision should be made in late summer. Some speculated that the party was waiting for the results of three eastern state elections, including Saxony and Thuringia. By now, the elections in Saxony and Thuringia have taken place. This Sunday, there will be elections in Brandenburg to elect a new state parliament.

Just this morning, the parliamentary group leader of Bavaria, Klaus Holetschek, suggested that a decision on the candidacy would come in the next few days. "Markus Söder podría ser Canciller. Los miembros de su fracción de parlamentarios de su estado están de acuerdo con esto". La fracción también expresó su apoyo a que Söder continuara como Ministro-Presidente de Baviera.

Holetschek added that a decision on the candidacy would be discussed in the coming days. However, it's also possible that the decision will be postponed until after the state election in Brandenburg on Sunday.

A pesar del apoyo de Wüst a Merz como candidato a Presidente Federal, las posibilidades de Merz de convertirse en el candidato a Canciller de la Unión remain uncertain. If Soeder decide a correr y obtiene el respaldo de la CSU, podría emerger como el candidato más fuerte, potencialmente eclipsando a Merz.

