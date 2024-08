Wunderlunder Ingebrigtsen está completamente vacío en el duelo de rabia

La estrella noruega del atletismo Jakob Ingebrigtsen sorprende al no obtener medalla en los 1500 metros, tres años después de su oro en Tokio. El joven de 23 años marca el ritmo durante gran parte de la carrera, pero en la recta final, el estadounidense Cole Hocker se impone sorprendentemente con un nuevo récord olímpico.

Cuando dos luchan, el tercero se alegra: Cole Hocker robó el protagonismo a Jakob Ingebrigtsen, la maravilla noruega, y a Josh Kerr, de Reino Unido, al sorprenderlos y llevarse el oro en los 1500 metros. El estadounidense ganó la dramática final con un tiempo de 3:27.65 minutos, nuevo récord olímpico. Kerr (3:27.79) se tuvo que conformar con la plata, mientras que el campeón olímpico de Tokio, Ingebrigtsen (3:28.24), tuvo que conformarse con el cuarto puesto detrás del compatriota de Hocker, Yared Nuguse (3:27.80), en una carrera espectacular.

Inicialmente, todas las miradas estaban puestas en el duelo entre los superestrellas Ingebrigtsen y Kerr. El campeón europeo Ingebrigtsen, que no pudo obtener su primer título mundial en los 1500 metros contra Kerr el año pasado en Budapest, y su rival han intercambiado pullas verbales en el pasado. Una de las acusaciones de Ingebrigtsen fue que Kerr evita las competiciones, incluidas las duelas directas con él. Por ejemplo, el campeón mundial no estuvo presente en julio en los Campeonatos Europeos de Roma.

Kerr quería dar su respuesta en la pista de París. Ambos ya se habían encontrado en las semifinales y casi cruzan la línea de meta juntos, mirándose fijamente en los últimos 20 metros. En la carrera por el oro, Ingebrigtsen, que inicialmente aspiraba a un doblete de oro en los 1500 y 5000 metros en París, tomó la delantera con confianza y mantuvo un ritmo extremadamente alto. A unos 250 metros antes de la meta, Kerr atacó y pudo esperar el oro en la recta final. Sin embargo, Hocker tuvo el mejor sprint final.

Robert Farken de Leipzig estuvo a punto de clasificarse para la final, pero se quedó a solo 32 centésimas. El segundo corredor alemán, Marius Probst, fue eliminado en la repesca.

