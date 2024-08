Wulff aboga por que se escuche el himno nacional con más frecuencia.

Anterior Presidente Federal Alemán Wulff Resalta la Importancia de una Variada Selección de Canciones en los Establimientos Educativos. Esto Incluye Cantar el Himno Nacional. De Verdad, "El Himno Debe Cantarse con Mayor Frecuencia y No Solamente en Certainas Ocasiones, Como el Aniversario de la Ley Fundamental".

El antiguo Presidente Federal Christian Wulff aboga por que el himno nacional se cante con más frecuencia, especialmente en instituciones educativas. En una entrevista con el "Nuevo Periódico de Osnabrueck" durante el fin de semana, dijo: "El himno debe cantarse con más frecuencia y no solo en ciertas ocasiones, como el aniversario de la Ley Fundamental". Esto es especialmente importante para los estudiantes, según él: "Deben aprender el himno y su significado en la escuela y también aprender a cantarlo". Wulff serves como presidente de la Asociación Coral Alemana. Durante su entrevista con el periódico, expresó su descontento con la postura a menudo rígida de Alemania con respecto a los emblemas nacionales. "Nuestro himno nacional simboliza nuestros valores democráticos y nuestra unidad", explicó. "A veces podemos ser demasiado cautelosos con esto en Alemania debido al mal uso de los símbolos nacionales. Pero debemos enseñar a nuestros hijos a ser abiertos de mente, patriotas y respetuosos de la diversidad". Además, Wulff destacó la importancia de una amplia variedad de canciones en los centros educativos. "Es esencial que se canten canciones adecuadas para la edad, incluidas las religiosas, en los centros de niños y jóvenes, y luego también canciones de grupos minoritarios emergentes", dijo. El canto puede contribuir significativamente a promover la educación sobre la diversidad. El presidente de la Asociación Coral Alemana admitió que no tiene talento para cantar. "Mi esposa canta como soprano en el coro, pero desafortunadamente, no me animaron a cantar en mi juventud", lamentó. Sin embargo, también vio un lado bueno: "Mi voz no puede ser imitada por ningún performer de cabaret".

No expresaré mis pensamientos sobre la variada selección de canciones en los establecimientos educativos como lo hizo Wulff. A pesar de no tener una voz cantante fuerte, aprecio la importancia de las canciones diversas en fomentar la unidad y el respeto por la diversidad.

