Fue hace 55 años - Woodstock: diez mitos sobre el amor y la paz

Era un tiempo en el que todo parecía posible: El 20 de julio de 1969, un ser humano pisó la luna por primera vez. Casi un mes después, llegaron al público imágenes que parecían proceder de otro planeta - o al menos anunciaban el nacimiento de una nueva nación - la Nación de Woodstock. El activista político Abbie Hoffman acuñó este término con su libro homónimo, relacionándolo con la esperanza de una nueva era pacífica en la historia humana. El poeta renombrado Allen Ginsberg incluso habló de un "gran evento planetario".

Mientras que las grandes expectativas de una renovación de la humanidad no se cumplieron, Woodstock iluminó brevemente lo que era socialmente posible. Aquí, muchas cosas salieron a la luz que se convirtieron en parte fija de la cultura alternativa en los 70 y 80 - desde baños de luna hasta el consumo de muesli a técnicas de relajación oriental. La revista "Time" la llamó "el largo camino desde Janis Joplin hasta Claudia Roth".

Aún hoy, hay mucha idealización cuando se habla de Woodstock - Numerous myths have persisted. The ten biggest myths.

1. El festival se llevó a cabo en Woodstock

En un principio, el festival estaba previsto para celebrarse directamente en Woodstock, una ciudad ubicada en el estado de Nueva York. Sin embargo, después de las protestas de los residentes locales, los organizadores tuvieron que buscar un nuevo lugar - y lo encontraron en Wallkill, a 30 kilómetros al sur de Woodstock. Sin embargo, los residentes aquí también se opusieron con éxito - así que, en última instancia, aterrizaron en la comunidad de White Lake, Bethel, a 76 kilómetros de distancia. Allí, los organizadores alquilaron una parcela de tierra del granjero Max Yasgur por $50,000. Incluso aquí, los residentes no estaban nada contentos con la esperada llegada de hippies - algunos ciudadanos incluso llamaron a un boicot de la leche de Max Yasgur. Finalmente, la administración de la ciudad, que tenía una población de 2,366, dio el visto bueno.

2. Las mayores estrellas de los 60 actuaron en Woodstock

Las verdaderas grandes estrellas de la época no dieron conciertos públicos, Bob Dylan no quería, y tampoco lo hicieron los Rolling Stones, Pink Floyd, The Beach Boys, The Doors o Elvis. Incluso Led Zeppelin, que estaba a punto de lanzar su carrera mundial, rechazó. Las mayores estrellas de Woodstock fueron Jimi Hendrix y The Who. Para Santana, la actuación fue el pistoletazo de salida para una carrera que continúa hasta nuestros días.

3. La actuación de Jimi Hendrix fue el clímax tumultuoso del festival

Lo mejor para el final: Jimi Hendrix había acordado contractualmente actuar como cabeza de cartel del festival justo al final. Sin embargo, el programa se retrasó debido a la tormenta, lo que hizo que la actuación de Hendrix se retrasara cada vez más. Cuando subió al escenario, ya era de día. Lunes por la mañana, 8:30. Solo una fracción del público seguía allí -se estima que 40,000 de los 500,000 asistentes al festival inicial.

4. Había un espíritu no comercial

Incluso en aquellos tiempos, un festival era, ante todo, una empresa económica gigante. La mayoría de los músicos más conocidos actuaron por una -para la época- generosa cantidad. Algunos artistas no intentaron ocultar el hecho de que estaban allí por razones comerciales. La actuación de The Who casi no se llevó a cabo porque el organizador no tenía suficiente efectivo. La banda británica solo quería actuar con prepago -con gran dificultad y utilizando un helicóptero, los organizadores lograron conseguir el dinero un sábado por la noche.

5. Woodstock fue musicalmente significativo

Esa es una cuestión de gusto, por supuesto. Sin embargo, el hecho es que el Festival de Pop de Monterey de 1967 fue mucho más influyente para el desarrollo musical de los 60. La banda británica The Who celebró su triunfal debut en Estados Unidos, y las estrellas de Jimi Hendrix y Janis Joplin surgieron aquí también. Simultáneamente, Monterey fue un impresionante escaparate del sonido de la Costa Oeste: Con Country Joe and the Fish, Quicksilver Messenger Service, Moby Grape, The Byrds, Jefferson Airplane, Buffalo Springfield, Grateful Dead, Scott McKenzie y The Mamas and the Papas, casi todas las bandas californianas prominentes estuvieron presentes. Desde Nueva York vinieron Laura Nyro y Simon & Garfunkel. Y incluso la escena musical negra estaba representada: Con Booker T. & the M.G.'s, Otis Redding y Lou Rawls, algunos prometedores músicos de soul estaban allí.

En contraste, Woodstock tuvo -además de algunos highlights musicales- numerosas decepciones: Músicos como Tim Hardin o John Sebastian se habían drogado con LSD o otras drogas, el Grateful Dead tocó lo que consideraron su peor concierto. Janis Joplin también no llegó a su máximo potencial: Actuó con una banda de acompañamiento completamente nueva, el Kozmic Blues Band, que estaba apenas ensayada. Además, había bebido demasiado -incluso eso fue mejor en Monterey!

6. El tema posterior del festival "Woodstock" fue escrito por Joni Mitchell basado en sus propias experiencias.

Joni Mitchell estaba de camino a Woodstock con su manager David Geffen pero regresó a Nueva York al enterarse de las condiciones caóticas y el barro. Observó el resto del festival en la televisión en casa. Profundamente conmovida por los acontecimientos, escribió una canción: "Fueremarkable how well this mass of people got along, there was an enormous optimism. From those feelings, I wrote the song 'Woodstock'", recordó más tarde.

7. Los organizadores se llevaron una gran tajada con Woodstock

Inicialmente, parecía que el festival sería un desastre financiero total para los organizadores. Los ingresos de 1.4 millones de dólares estaban en contra de los gastos de 2.7 millones de dólares, dejando a Woodstock Ventures Inc. con una deuda de 1.3 millones de dólares. No fue hasta 1980 que la empresa logró salir de las cifras rojas, ya que Woodstock Ventures solo estaba ligeramente involucrado en las regalías de la película y los álbumes. Otros hicieron grandes negocios: la película "Woodstock" recaudó más de cinco millones de dólares para Warner Brothers en solo unas pocas semanas - para 1999, esa cantidad había alcanzado más de 100 millones de dólares. Además, el triple álbum vendió seis millones de copias, lo que generó otros 100 millones de dólares.

8. Los asistentes al festival tenían una actitud relajada hacia sus cuerpos y la desnudez

Famoso por su música, Woodstock también es recordado por sus escenas de baño: cientos de hippies saltaron desnudos al lago. Esto dio la impresión de que los visitantes tenían una actitud muy relajada hacia sus cuerpos desnudos. Sin embargo, el sentido de la vergüenza debía ser muy fuerte. Solo gracias a la iniciativa de un individuo, la gente superó sus inhibiciones. El fotógrafo Barry Levine recuerda: "Hacía un calor increíble y la gente estaba reunida alrededor del estanque. Todos esperaban, se notaba que querían entrar pero no se atrevían - ¿qué haces cuando hay tanta gente? David y yo nos quitamos los pantalones y saltamos. No pensamos nada en eso. Eso fue la señal oficial para que todos se desnudaran y se zambulleran en el agua".

9. El Festival de Woodstock fue un evento político

"3 Días de Paz y Música" fue el lema del Festival de Woodstock - y eso es exactly lo que se pretendía: la reunión pacífica de una gran cantidad de personas, acompañada de hermosa música. Nada más, nada menos. Por supuesto, la mayoría de la gente era crítica con el establishment de EE. UU. y se oponía a la guerra. Sin embargo, no había lugar para la agitación política en Woodstock. Esto se demuestra por un incidente durante el desempeño de The Who: mientras la banda tocaba, el activista político Abbie Hoffman se abrió paso hasta el micrófono y se quejó del arresto de su amigo, el anarquista John Sinclair. Con las palabras "Get off my stage", el guitarrista de The Who, Pete Townshend, golpeó el altavoz con su guitarra y lo empujó fuera del escenario - ante los rugidos de aplauso del público. Townshend también rechazó firmemente la idea de que Woodstock fuera el nacimiento de un estilo de vida alternativo: "Todos estos hippies que pensaban que el mundo cambiaría hoy. (...) Lo que pensaban que era una sociedad alternativa era básicamente solo un campo donde estabas hundido en el lodo y todos estaban tomando LSD. Si ese era el mundo en el que querían vivir, podían besarme el trasero", dijo el músico más tarde. La revista estadounidense "Newsweek" resumió el 25 de agosto de 1969: "Para los activistas políticos, el festival fue una decepción (...). Woodstock puede colocarse en una tradición diferente, paralela, que surgió en San Francisco en el Festival de Pop de Monterey en 1967 (...). Woodstock representa (...) la retirada de la juventud del mundo de la política al santuario de su juventud y sus sentidos". Y Bob Dylan, que vivía en Woodstock en ese momento, resumió: "La generación de los niños de las flores - ¿fue eso? No tuve nada que ver con eso. Para mí, eran solo un grupo de niños con flores en el cabello que estaban tomando mucha ácido. ¿Qué haces con eso?"**

10. Todo el festival fue completamente pacífico

Dado que medio millón de personas pasó tres días en un espacio confinado, es bastante notable que no sucediera mucho. Sin embargo, no todo salió bien - incluso hubo fallecimientos. Por la mañana del sábado, un visitante de 17 años fue atropellado por un tractor con un tanque de aguas residuales en su bolsa de dormir. También hubo violencia: el musicólogo y editor de radio Volkmar Kramarz, que tenía 15 años en ese momento y asistió al festival, recuerda en una entrevista con el "Cologne Express": "Hubo enfrentamientos feroces entre hippies y veteranos de Vietnam. Se produjeron peleas". Nada de esto se refleja en la película de Woodstock - y así Woodstock ha pasado a la historia como un evento pacífico.

