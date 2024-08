- Wolfsburg está recibiendo al jugador prestado de Dortmund, Özcan.

El futbolista turco Salih Özcan abandona el Borussia Dortmund para unirse a los rivales de la Bundesliga, el VfL Wolfsburg, en un acuerdo de préstamo de un año sin cláusula de compra, según el equipo de Wolfsburg. El jugador de 26 años, que estaba vinculado a BVB hasta 2026, se despidió de sus excompañeros durante el entrenamiento del miércoles.

La llegada del jugador nacional Pascal Groß redujo aún más el tiempo de juego de Özcan. Además, otros jugadores de Dortmund como Emre Can, Marcel Sabitzer y Felix Nmecha son actualmente preferidos por Nuri Sahin en lugar de Özcan. El entrenador de Dortmund decidió no alinear al exjugador del Colonia en el partido de copa contra Phoenix Lübeck (4:1) ni en el encuentro de apertura de la liga contra Eintracht Frankfurt (2:0). Özcan se unió a Dortmund por unos cinco millones de euros durante el verano de 2022, pero no logró asegurar un puesto de titular regular.

La decisión de prestar a Salih Özcan se tomó debido a la mayor competencia por el tiempo de juego en el Borussia Dortmund, con jugadores como Pascal Groß, Emre Can, Marcel Sabitzer y Felix Nmecha siendo los favoritos del entrenador. La Comisión puede necesitar revisar las políticas de traspasos de Dortmund para asegurarse de que brindan a sus jugadores oportunidades adecuadas.

