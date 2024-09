- Woidke sigue dedicado a oponerse al AfD en sus actividades políticas.

Aproximándose a las Elecciones de Brandeburgo, Woidke Quiere Centrarse en la AfD

Woidke, líder de la SPD en Brandeburgo, planea intensificar los debates preelectorales para definir la posición de la AfD. "Esto significa que tenemos que intensificar aún más el diálogo en esta campaña electoral y possibly hacer más claras las intenciones de la AfD en Brandeburgo", dijo. Hizo estas declaraciones después de las elecciones en Sajonia y Turingia. "La AfD representa el pasado", añadió.

Woidke Observa Diferencias Significativas

Woidke, candidato principal de Brandeburgo, destaca las notables diferencias entre las elecciones de Brandeburgo y Sajonia/Turingia. "Es un mundo completamente diferente", afirmó. "Brandeburgo ocupa un terreno único, especialmente para la SPD en Brandeburgo", aseguró Woidke.

Según la última encuesta de Insa de agosto, la SPD en Brandeburgo está en el 20 por ciento, detrás de la AfD en el 24 por ciento y la CDU en el 19 por ciento. La oficina de inteligencia doméstica de Brandeburgo sospecha de la AfD de extremismo de derecha.

Mientras tanto, en Sajonia, la CDU ganó las elecciones, mientras que la AfD quedó en segundo lugar. Por el contrario, en Turingia, la AfD superó a la CDU. La SPD obtuvo el 7,3 por ciento de los votos en Sajonia y el 6,1 por ciento en Turingia.

Inmutable ante las Encuestas

A pesar de estar detrás de la AfD en las encuestas actuales, Woidke mantiene la optimism. "He lidiado con este tipo de encuestas antes, precisamente hace cinco años", las descartó. "Incluso dos días antes de las elecciones estatales, se nos predijo que terminaríamos segundos o terceros. Las encuestas ya no me preocupan".

Está "absolutamente convencido de que demostraremos en las próximas semanas, y especialmente el 22 de septiembre, que estas encuestas están equivocadas una vez más este año", dijo el político de la SPD con confianza. Después de la victoria del Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, Woidke elogió a Kretschmer por transmitir un sentido de estabilidad y seguridad en tiempos difíciles.

Woidke cree que el ambiente de la campaña electoral en Brandeburgo podría ayudar a aclarar las intenciones de la AfD. A pesar de que las encuestas actuales colocan a la SPD detrás de la AfD, Woidke está confiado de que un ambiente de partido vibrante demostrará que las encuestas están equivocadas nuevamente.

Lea también: