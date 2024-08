Woidke no se postulará con Scholz.

El 22 de septiembre, los brandeburgueses elegirán un nuevo parlamento estatal. En medio de la campaña electoral, el actual Ministro-Presidente Woidke del SPD declara que no desea aparecer junto al Canciller Federal Scholz y critica agudamente las inconsistencias en el debate presupuestario.

El Ministro-Presidente de Brandeburgo, Dietmar Woidke, quiere evitar apariciones en la campaña electoral con el Canciller Federal Olaf Scholz antes de las elecciones estatales en su estado federal. "El SPD de Brandeburgo siempre ha tenido la suerte de poder contar con una fuerte dirección personal", dijo Woidke al "Handelsblatt" de Düsseldorf. Cuando se le preguntó sobre apariciones conjuntas con el Canciller, respondió con un "No". Scholz representa el distrito de Brandeburgo de Potsdam-Mittelmark en el Bundestag.

Al mismo tiempo, el Ministro-Presidente criticó al gobierno semáforo. "A veces me alegro de verdad cuando no oigo nada del gobierno federal durante unos días", dijo al "Handelsblatt". Especialmente los debates sobre el presupuesto para el próximo año "no son profesionales". "Anuncias un acuerdo presupuestario, luego todos se van de vacaciones y de repente algunas personas empiezan a cuestionar lo acordado", criticó Woidke en el informe del periódico. Sin embargo, dio la bienvenida a la "palabra decisiva" del Canciller en esta disputa.

Las elecciones estatales en Brandeburgo tendrán lugar el 22 de septiembre. Woidke las ve como "una decisión sobre mi persona", como le dijo al "Handelsblatt". Quiere evitar "que la bandera de Brandeburgo se manche con grandes manchas marrones", dijo, refiriéndose a los resultados de las encuestas de la AfD, que podría convertirse en la fuerza más fuerte en Brandeburgo.

