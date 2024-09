Winterkorn refuta las acusaciones, afirmando que carece de experiencia en software.

El exCEO de Volkswagen, Martin Winterkorn, se encontró en el banquillo de los acusados en un juicio penal por supuestamente manipular vehículos diésel a gran escala. En respuesta a los cargos, expresó su asombro y arrepentimiento, declarando en el Tribunal Regional de Braunschweig: "La acusación de que, como CEO, negligencié mis responsabilidades al no abordar cuestiones cruciales, engañando a los clientes e inversores y, por lo tanto, cometiendo un delito, es bastante grave, especialmente a esta etapa de mi carrera".

En su declaración inicial, el hombre de 77 años negó todas las acusaciones, afirmando que contradicen sus acciones durante su casi 15 años como CEO de Audi y Volkswagen. "Esto va en contra de mi interpretación de lo que se espera de alguien en mi posición", dijo Winterkorn. Actualmente se enfrenta a cargos de fraude comercial, manipulación de mercado y perjurio.

Como CEO, Winterkorn enfatizó su papel en la toma de decisiones estratégicas, distanciándose del enfoque práctico de los desafíos técnicos. Afirmó que no era su deber abordar personalmente tales cuestiones. "No es tarea del CEO sumergirse en los detalles técnicos del desarrollo y la implementación de una función de software inusual en nuevos motores diésel de Volkswagen", dijo. Afirmó que no tenía conocimiento de las decisiones relacionadas con el desarrollo y el uso de la función de software. Además, no era un desarrollador de motores, ni un experto en control de emisiones o sistemas de software, por lo que tenía un conocimiento limitado de los problemas técnicos subyacentes en ese momento. También carecía de conocimiento sobre el uso de aplicaciones de software ilegales de Volkswagen en EE. UU. durante años. Su equipo técnico no lo informó de los detalles necesarios.

Winterkorn: Asumiendo la culpa

Aceptó la responsabilidad por el escándalo a través de su renuncia y compensación monetaria en 2015. Sin embargo, encontró los cargos criminales en su contra completamente injustificados, como alegó la fiscalía en Braunschweig.

En 2015, Volkswagen admitió haber instalado software en millones de vehículos diésel en todo el mundo que les permitía pasar las pruebas de emisiones, pero en condiciones del mundo real emitían significativamente más. Estos vehículos no eran aptos para la circulación en carretera.

Previamente, el equipo legal de Winterkorn había negado las acusaciones, etiquetándolas como "escasas o no probadas adecuadamente". Consideraron la acusación como infructuosa, ignorando las preguntas técnicas y enfrentando los supuestos "números masivos" de automóviles potencialmente afectados por el software supuestamente fraudulento. La hoja de cargos de la fiscalía, según el abogado de Winterkorn Felix Doerr, era "escasa" en cuanto a los detalles del 'dispositivo de derrota' y omitía las prácticas administrativas prevalecientes en EE. UU. El juicio comenzó el martes y se prolongará a lo largo de unos 90 días de audiencia hasta finales del próximo año.

A pesar de los cargos criminales en su contra, Winterkorn sostiene que el impacto económico del escándalo de emisiones diésel en Volkswagen debería ser abordado principalmente por la compañía en sí. La economía de Volkswagen, altamente dependiente de sus ventas de vehículos diésel, ha sido significativamente afectada por el escándalo.

La fiscalía argumentó que Winterkorn, como CEO, es responsable de las acciones de la empresa, ya que estaba al tanto de las manipulaciones de software que afectaban la economía de Volkswagen.

Lea también: