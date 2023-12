Wimbledon quiere enseñar tenis a su público. Por suerte, hay una aplicación para eso

No es un desprecio; no todo el mundo puede ser un profesional de salón.

"Hace unos años realizamos un estudio que nos demostró que la mayoría de las personas que se interesan por Wimbledon no son aficionados al tenis durante todo el año", explica Alexandra Willis, directora de marketing y comunicación del All England Club, sede del torneo.

"Lo que oímos de forma anecdótica fue: 'He oído hablar de algunos de los mejores jugadores, pero en realidad no he oído hablar de muchos otros' y 'todo esto me parece un poco confuso y desconcertante'", añade.

Es comprensible. El tenis está viviendo una época en la que el juego masculino y, en cierta medida, el femenino se han definido por una pequeña cuota de jugadores dominantes con una asombrosa longevidad en sus carreras.

Para colmar esta laguna de conocimientos, el All England Club se ha asociado con IBM para utilizar la inteligencia artificial (IA) y los macrodatos con el fin de aumentar la participación de los aficionados y, de paso, intentar predecir el ganador de cada partido.

Piense en Moneyball, pero dirigido a los aficionados.

Como parte de la función "Match Insights with Watson" de la aplicación de Wimbledon y Wimbeldon.com, se ha asignado a cada jugador una clasificación "IBM Power Index", cortesía de IBM Watson, la IA para empresas de la compañía.

La clasificación se genera analizando la forma, el rendimiento y el impulso de los atletas, explica Kevin Farrar, responsable de asociaciones deportivas de IBM Reino Unido e Irlanda. "Como se actualiza a diario... se pueden ver (los jugadores) a los que hay que vigilar, (y) puede empezar a identificar alertas de posibles disgustos, todo ello interesante para los aficionados", explica.

La idea es ayudar a los aficionados menos iniciados a encontrar jugadores a los que seguir, "desarrollando su propio fandom", dice Willis. Los usuarios pueden elegir seguir a los jugadores y se les ofrecen resúmenes personalizados a medida que avanza el torneo.

La gran novedad de Watson es el uso de datos para predecir el ganador de cada partido. Mostrada como un simple porcentaje de probabilidad, la IA toma la decisión basándose en millones de datos registrados antes y durante el torneo. Entre los factores se incluyen los resultados anteriores entre los deportistas, el estado de forma actual y detalles más detallados como el porcentaje de primeros saques ganados, la frecuencia de ases y el porcentaje de puntos ganados devolviendo el primer saque.

Farrar explica que los datos del torneo son recopilados por un equipo de "muy buenos tenistas" -generalmente de nivel de condado y superior- que observan cada partido en Wimbledon, con tres estadísticos en las pistas de exhibición y uno en las pistas exteriores. También se utiliza el seguimiento de pelotas y jugadores con el ojo de halcón.

Sin embargo, no todos los datos que se introducen en el pronosticador se basan en estadísticas sólidas. Curiosamente, también se tiene en cuenta el sentimiento positivo o negativo de los medios de comunicación, analizando miles de artículos de noticias sobre jugadores.

"Uno de los indicadores de 'quién es interesante' es 'con quién están entusiasmados los medios'", dice Willis. "Muchos miembros de los medios de comunicación, sobre todo en un deporte como el tenis, donde están con los jugadores semana tras semana, tienen un sentido y una comprensión de lo bien que la gente está jugando - ese tipo de factores blandos que no necesariamente aparecen en (puntos de datos estructurados)."

Farrar informó de que Watson predijo los resultados con "una precisión de casi el 100%" en la primera jornada del torneo, pero la tercera jornada deparó su primera gran sorpresa cuando la cabeza de serie número 2 del cuadro femenino y favorita al 66% de los partidos, Anett Kontaveit, fue derrotada por la no sembrada Jule Niemeier en sets corridos.

A pesar de emplear una de las IA más famosas del mundo, Willis insiste en que "esto no pretende ser exacto ni una ciencia exacta".

Y aunque Watson pierda, todos saldremos ganando, insiste Farrar. "Es un tema de debate interesante, y está enganchando a los aficionados, que es el objetivo clave".

"A los aficionados al deporte les encanta el debate. Así que les estamos dando algo sobre lo que debatir".

