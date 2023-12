Will Smith hace su primera aparición en una gala de premios desde los Oscar de 2022

Smith recogió el miércoles el premio Beacon en los premios de la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos junto a su director, Antoine Fuqua, por "Emancipation ".

Tras la intervención de Fuqua, que dio las gracias al reparto y al equipo, pasó el micrófono a Smith.

Emancipación" ha sido la película individualmente más difícil de toda mi carrera", dijo Smith. "Es realmente difícil transportar una mente moderna a ese periodo de tiempo. Es difícil imaginar ese nivel de inhumanidad".

Smith interpreta a un hombre esclavizado llamado Peter en la película de AppleTV+, y describió el rodaje de una escena en la que otro actor improvisó y le escupió durante una toma.

"Era el segundo día de rodaje y hacía 110 grados", dijo. "Estaba en una escena con uno de los actores blancos, teníamos nuestras líneas y el actor decidió improvisar. Así que hicimos la escena. Yo hice mi línea. Él hizo la suya. Y luego improvisó y escupió en medio de mi pecho. Si hubiera llevado perlas, las habría agarrado. Quería decir 'Antoineeeeee', pero me detuve y me di cuenta de que Peter no podía haber llamado al director".

Smith continuó describiendo la escena.

"Hacemos dos tomas. Yo hago mi línea. Él hace su línea y vuelve a escupirme en medio del pecho. Me quedé en ese momento y una parte de mí, que me hace llorar ahora mismo, estaba agradecida por haber podido entenderlo", dijo Smith. "Y entonces, a lo lejos, oigo una voz y Antoine me dice: 'Oye, hagamos una toma sin el escupitajo'. Y en ese momento, supe que Dios era real".

Smith no asistió a los NAACP Image Awards el pasado fin de semana, donde ganó el premio al mejor actor por su interpretación en la película, pero expresó su gratitud en las redes sociales por el reconocimiento.

Fuente: edition.cnn.com