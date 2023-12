Will Smith dimite de la Academia

"Renuncio a mi pertenencia a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada", dijo Smith en un comunicado compartido con CNN por su publicista.

El comunicado de Smith concluía: "El cambio lleva tiempo y me comprometo a hacer el trabajo necesario para garantizar que nunca más permitiré que la violencia se imponga a la razón."

Tras el bochornoso episodio de la noche del domingo en los Oscar, la Academia anunció el miércoles que había "iniciado un procedimiento disciplinario" contra Smith.

David Rubin, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, dijo el viernes en un comunicado que la organización ha recibido y aceptado la "dimisión inmediata" de Smith.

"Seguiremos adelante con nuestros procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de las Normas de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión de la junta programada para el 18 de abril", añadió Rubin.

Las acciones disciplinarias de la Academia incluyen la suspensión o la expulsión, junto con "otras sanciones permitidas por los Estatutos y las Normas de Conducta", dijo la organización.

En cambio, Smith ha abandonado voluntariamente la aclamada organización de estrellas, directores y productores de cine. Al dimitir, Smith ya no podrá votar sobre las películas y actuaciones nominadas a los Oscar cada año. Sin embargo, su trabajo seguirá siendo elegible para futuras consideraciones y nominaciones a los Oscar.

El texto íntegro de su declaración es el siguiente

"He respondido directamente a la notificación de audiencia disciplinaria de la Academia, y aceptaré plenamente todas y cada una de las consecuencias de mi conducta. Mis acciones en la 94ª entrega de los Oscar fueron escandalosas, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a las que he herido es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público mundial en casa. Traicioné la confianza de la Academia. He privado a otros nominados y ganadores de su oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto. Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que hace para apoyar la creatividad y el arte en el cine. Así pues, renuncio a mi pertenencia a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que el Consejo considere apropiada. El cambio lleva su tiempo y me comprometo a trabajar para garantizar que nunca más permitiré que la violencia se imponga a la razón".

La declaración del viernes fue, con mucho, la más contrita de Smith sobre el asunto.

Inicialmente se disculpó ante la Academia durante su discurso televisado de aceptación del premio al mejor actor, unos cuarenta minutos después de la bofetada. Pero en ese discurso no se disculpó con Rock.

Smith se disculpó públicamente con Rock al día siguiente a través de las redes sociales.

Pero fue mucho más crítico consigo mismo el viernes, calificando sus acciones de "chocantes, dolorosas e inexcusables".

Chloe Melas, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

Fuente: edition.cnn.com