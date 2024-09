- Wiegert busca una lucha muy apretada en la pelea por el título contra Foxes y Flensburg.

Entrenador Bennet Wiegert de SC Magdeburg espera una competencia reñida por el campeonato en la Bundesliga de Handbol. "Creo que más equipos competirán en la parte alta ya que noto que la consistencia de rendimiento en la Bundesliga se está estrechando gradualmente", compartió Wiegert mientras comienza la temporada el jueves. Además de Berlín, que le dio un tiempo difícil a SCM la temporada pasada, Wiegert también espera resistencia de SG Flensburg-Handewitt.

Más margen para errores

A los 42 años, Wiegert desea que los equipos que luchan por el título enfrenten menos consecuencias graves por los errores. "Desde el punto de vista de un entrenador, espero que los errores no se castiguen con penas tan severas y que haya una situación más equilibrada", expresó Wiegert. La temporada pasada, SCM logró sobrevivir solo dos derrotas y dos empates, asegurando el título con una ventaja de seis puntos.

SC Magdeburg comienza esta temporada el sábado contra HSG Wetzlar (6:00 PM/Dyn), pero el partido solo se discutirá a partir del jueves. Antes de eso, Wiegert quiere enfocarse en la pérdida del Supercopa contra Berlín. "Aún hay trabajo por hacer", evaluó el entrenador.

Medidas de seguridad con Magnusson y Bergendahl

Felix Claar y Tim Hornke definitivamente no estarán presentes, y se está prestando atención a Omar Ingi Magnusson y Oscar Bergendahl. "Dado que no estamos seguros de si las lesiones han sanado completamente", explicó Wiegert sobre la situación. También pueden haber lesiones adicionales que afecten la alineación, pero Wiegert eligió no entrar en más detalles.

A pesar de la carga de trabajo pesada y las preocupaciones por lesiones, Wiegert sigue siendo optimista. "Todavía tenemos un gran equipo. No voy a cerrar las puertas y decir, oh, esto será difícil", aseguró el entrenador. Emitiendo tales sentimientos podría desmotivar al equipo. Wiegert elogió al nuevo integrante Manuel Zehnder. "Estoy constantemente impresionado por lo bien que se está adaptando", elogió Wiegert a Zehnder, quien es el máximo goleador del equipo. "Sin embargo, solo ha estado aquí durante dos semanas, así que lo estamos manejando con guantes de seda".

