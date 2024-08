Whitney, Michael, Bob, no los olvidaremos

Un libro como el Titanic - Sabes cómo termina. Sin embargo, es tan cautivador, porque el periodista y músico Ingo Scheel describe a los protagonistas de su libro con tal conocimiento, comprensión y sentimientos, que el lector entusiasta seguramente tendrá algunos momentos de "¡Ahá!"

Cuando Whitney Houston falleció, sin duda fue uno de los días más tristes para todos los que amaban su música y para aquellos que simplemente sabían que ella era uno de los mayores fenómenos musicales de todos los tiempos. Es triste cuando una persona, una madre, una mujer hermosa, un talento, una amiga, una hija muere a la edad de 48 años. En circunstancias aún bastante misteriosas.

Aún puedo recordar vívidamente cómo Whitney Houston entró en mi vida: con el poder crudo que perhaps only a teenager can feel. Esta portada del álbum! Una diosa! Su vestido! Llevé algo similar a mi fiesta de graduación. En la parte posterior del álbum, Whitney en un traje de baño blanco. Todo el mundo tenía que tenerlo en ese momento, de inmediato.

Cantaba, algo precocemente, sobre el amor, y no sabía realmente lo que quería decir. Excepto que no estaría lista para desperdiciar todo mi amor, y eso era mucho, en un hombre casado, como cantaba en "Saving All My Love for You": "Cause tonight is the night for feeling alright / We'll be making love the whole night through / So I'm saving all my love / Yes, I'm saving all my love for you..."

Tan injusto

Bellísima y buena, pero por la mañana temprano, el amante desaparece de nuevo hacia la cama matrimonial y lleva a los niños a la escuela a tiempo. Feo. En este punto, Whitney y yo estábamos completamente cableadas de manera diferente. Su música aún me acompañó hasta que falleció en 2012. Su declive me dolió, me pregunté si no tenía amigos. ¿No podía nadie salvarla? Al día siguiente de su muerte, los Grammy continuaron, casi como de costumbre, excepto que su "hermana" estabapartialmente llorosa. Que su hija Bobbi Kristina también moriría pronto, y que su exesposo, padre y completo idiota Bobby Brown sería el único que quedaría, con una banda de otros hijos que trajo al mundo, es tan injusto.

Pero esa no es la única injusticia que Ingo Scheel escribe en su libro "Acorde Final. Cómo las leyendas de la música callan para siempre". En su libro de debut, el periodista de Hamburgo, presentador de radio y músico cuenta las historias de aquellas leyendas que han enriquecido las vidas de muchas personas. La mayoría de estas leyendas murieron demasiado jóvenes. Dejaron vacíos.

Scheel llena algunos de estos vacíos, contando la historia desde el principio, el ascenso, la carrera, el declive o la caída: Michael Hutchence, John Lennon, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Bob Marley - recuerdo a cada uno de ellos, y también las noticias de su muerte, como si fuera ayer.

Si no recuerdas muy bien, este libro es altamente recomendado: Te lo aseguro, está escrito por alguien que conoce la música. Estoy esperando la secuela, porque estoy curioso sobre lo que Scheel tiene que decir sobre las noticias de la muerte de leyendas como David Bowie, Prince, Michael Jackson o George Michael.

Ingo Scheel también escribe para ntv.de - especialmente reseñas de "Tatort" y "Polizeiruf".

