Whelan afirma que está en el punto de mira de un funcionario del campo de prisioneros

Whelan dijo que está siendo atacado por un funcionario en un campo de prisioneros remoto en Mordovia en represalia porque el funcionario fue amonestado por el asalto del 28 de noviembre.

Whelan -con nacionalidad estadounidense, irlandesa, británica y canadiense- fue detenido en un hotel de Moscú en diciembre de 2018 por las autoridades rusas, que le acusaron de ser un espía. El veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos fue condenado a 16 años de prisión por un cargo de espionaje que él niega vehementemente.

Whelan dijo previamente a CNN que fue atacado en una fábrica de la prisión por un turco recién llegado de 50 años que alberga opiniones antiestadounidenses.

Whelan declaró a la CNN que el funcionario de prisiones, a quien no nombró, pidió a los presos que instigaran peleas con él con el fin de conseguir que lo disciplinaran.

Whelan también dijo que "los presos, en nombre (del funcionario), me pidieron 1.100 dólares para protección".

"Esa cantidad es el importe exacto de mi cuenta en prisión, y los presos no lo habrían sabido a menos que se lo hubieran dicho", declaró Whelan a la CNN.

"Al no tener suerte con la obtención del dinero, me ordenó que me trasladara a otro barracón, lo que me expondría a conductas delictivas, así como a la posibilidad de ser agredido", dijo Whelan. "La mayoría de la gente lleva cuchillos aquí y muchos consumen estimulantes que pueden volverlos salvajes y violentos, una combinación mortal cuando existe cualquier tipo de conflicto, especialmente un incidente provocado por el subdirector".

La CNN se ha puesto en contacto con la prisión en busca de comentarios.

Whelan dijo que ha hablado con representantes de derechos humanos del grupo de supervisión de prisiones, y dijo que ha "insistido en hablar con el fiscal".

"El gobierno ruso tiene que hacer más para garantizar mi seguridad aquí y la principal amenaza es el (funcionario)", dijo, y pidió al gobierno ruso que lo destituya.

Whelan también señaló que se siente amenazado por ser estadounidense, y afirmó que los presos de su campamento "no ven con muy buenos ojos" el apoyo de Estados Unidos a Israel en Gaza.

Whelan declaró a la CNN que cuando habló con los funcionarios de prisiones sobre sus preocupaciones, le dijeron que podía estar en régimen de aislamiento las 24 horas del día.

Whelan dijo que había hablado con la oficina del Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes y con la embajada de Estados Unidos sobre sus preocupaciones acerca del funcionario.

"Están estudiando qué medidas pueden tomar. Lo discutirán con los funcionarios rusos con los que negocian, además de protestar por la actividad a través de los canales oficiales", dijo.

El asalto puso de relieve la preocupación de Whelan, de 53 años, y de su familia por su permanencia en la prisión debido a su edad y a su vulnerabilidad como ciudadano estadounidense.

Whelan ha visto cómo Estados Unidos ha conseguido la liberación de otros estadounidenses detenidos en Rusia, entre ellos la jugadora de la WNBA Brittney Griner y Trevor Reed, otro veterano de los Marines.

Griner y Reed fueron liberados el año pasado en una serie de canjes de prisioneros. Según Estados Unidos, los rusos se negaron a incluir a Whelan en esos canjes.

El Departamento de Estado, que ha calificado a Whelan de detenido injustamente, renovó sus llamamientos a Rusia para que liberara a Whelan y a otros ciudadanos estadounidenses detenidos. El periodista estadounidense Evan Gershkovich lleva detenido en Rusia desde marzo y también ha sido designado como detenido injustamente.

"Instamos al gobierno ruso a que garantice un trato justo y una atención médica adecuada a todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia", declaró el miércoles un portavoz del Departamento de Estado.

Fuente: edition.cnn.com