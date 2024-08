- WhatsApp bloquea las capturas de pantalla de la aplicación

No todos los actualizaciones de WhatsApp vienen con un anuncio y un descarga correspondiente. Por el contrario, la mayoría se agregan gradualmente a la aplicación - y rara vez simultáneamente para todos los usuarios. Una vez que una nueva función se propaga, muchos se sorprenden. El último desarrollo de los desarrolladores concierne a la función de captura de pantalla en iPhones. Normalmente, puedes capturar cualquier área de la aplicación con una combinación de teclas específica y guardarla. Pero eso ya no es posible con las fotos de perfil - con algunas excepciones.

El cambio ha estado disponible en smartphones Android durante algún tiempo, y ahora también está en el iPhone. No podemos rastrear exactly cuándo. Si quieres guardar la foto de perfil de alguien más, la aplicación guardará una imagen en tu galería de fotos, pero no mostrará el contenido de pantalla deseado, en su lugar mostrará un aviso. En un fondo negro, dice: "Captura de pantalla bloqueada - Para proteger la privacidad de todas las personas en WhatsApp, se ha bloqueado esta captura de pantalla".

WhatsApp bloquea capturas de pantalla de fotos de perfil - en cierta medida. Incluso los supuestamente astutos trucos no funcionan. Por ejemplo, si empiezas a grabar un video del contenido de la pantalla y llamas la foto de perfil deseada en WhatsApp para guardar una imagen del video después, WhatsApp aún te lo impedira. Tan pronto como la foto de perfil de la otra persona aparece en toda la resolución, la aplicación mostrará de inmediato el aviso mencionado y se negará a mostrarla.

Al parecer, WhatsApp no fue lo suficientemente consistente al implementar el bloqueo actual. Si vas a la página de perfil de un contacto y haces clic en "Detalles del contacto", puedes llamar la imagen en el menú siguiente y tomar una captura de pantalla sin ningún bloqueo. Solo es cuestión de tiempo antes de que WhatsApp mejore esto.

Aún puedes tomar una captura de pantalla de la página de perfil completa del contacto correspondiente. Esto se puede agrandar y recortar utilizando la aplicación de cámara de tu smartphone, por lo que tendrás una resolución más baja, pero aún podrás guardar la foto de perfil de la otra persona. WhatsApp no puede impedir que alguien tome una foto real de la pantalla del otro dispositivo con un segundo smartphone. Al menos: tales "capturas de pantalla" suelen verse bastante mal.

La razón del bloqueo es desconocida. Si usas WhatsApp en tu computadora, actualmente estás completamente exento del bloqueo. Con la aplicación de escritorio correspondiente o la versión del navegador del mensajero, puedes guardar las fotos de perfil en la resolución más alta posible, como de costumbre. Probablemente no sea técnicamente posible construir un bloque así aquí.

**Según el aviso, WhatsApp parece estar preocupado por proteger rápidamente contra la salv

