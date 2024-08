Wetekam está luchando por la medalla de bronce en París, derramando lágrimas

En abril, Maurice Wetekam perdió su oportunidad en el Campeonato Europeo. Después de eso, se recuperó y fue recompensado con la medalla de bronce en los Paralímpicos. El entrenador principal sigue viendo "un potencial increíble" en el nadador de 18 años.

Antes de que Maurice Wetekam compartiera un momento emocionante con su novia, Joline, en la piscina de la Arena de La Défense en París, aseguró el bronce en los 100 metros braza. Este nadador de TSV Bayer 04 Leverkusen, de solo 18 años, fue el primer alemán en ganar una medalla en estos Paralímpicos, aliviando así la presión sobre sus compañeros.

"Es increíble - la primera medalla. Pero simplemente ganar una medalla es una sensación increíble", dijo Wetekam, quien nació con una malformación en los miembros. "Nunca he tenido un apoyo tan increíble, no puedo ni describirlo". En su serie preliminar, el debutante en los Paralímpicos mejoró su mejor tiempo personal y recibió palabras de elogio del entrenador principal Ute Schinkitz. "Como debutante, hacer su primera aparición en un escenario tan grande - solo se puede felicitarlo", dijo.

Mejoró en más de cuatro segundos en cuatro meses

Esto fue el inesperado clímax de un año excepcional. En el Campeonato Europeo de abril en Madeira, terminó en el octavo lugar, muy por detrás de la competencia con un tiempo de 1:11.59 minutos. "Tuvo una temporada difícil", dijo Schinkitz. "Pero siempre hubo personas que creyeron en él, y él lo permitió, por lo que estoy muy agradecido". En solo cuatro meses, su protegido mejoró en más de cuatro segundos.

"Completamente rehecho mi mentalidad - con mucha ayuda del equipo de entrenadores, pero también del lado familiar. Me acerqué al asunto de nuevo, ajusté el entrenamiento, revisé todo y realmente me entregué. Por supuesto, todavía no es perfecto, pero para un período relativamente corto, ya es muy bueno", dijo el nativo de Dortmund.

Vino de atrás para ganar

En la final, Stefano Raimondi de Italia, Héctor Denayer, favorito local, y Artem Isaew, compitiendo bajo una bandera neutral, eran considerados los principales candidatos a la medalla. Al principio, parecía que Wetekam quedaría atrás. Tuvo un mal inicio desde el bloque y tuvo que perseguir al grupo. "Cuando vi después de 85 metros que el italiano y el ruso estaban adelante en las calles, solo pensé: Mierda. Fue una lucha feroz al final".

Pero la determinación de Wetekam dio sus frutos. Mejoró su tiempo en 0.75 segundos más. "No podría haber salido mejor, el tiempo es definitivamente impresionante", dijo. Y ya tiene su mirada en el siguiente gran objetivo: los Juegos Paralímpicos de 2028 en Los Ángeles. "Construimos sobre lo que hemos logrado ahora y esperamos que sea aún mejor en LA", dijo Wetekam. Y Schinkitz sigue convencida: "El chico aún tiene un potencial increíble".

