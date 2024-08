Westernhagen-Müller anuncia una vez más cancelaciones de conciertos

Los conciertos de Marius Müller-Westernhagen en Sparkassenpark en Mönchengladbach y Coburger Schlossplatz tuvieron que ser cancelados en mayo debido a problemas de salud del cantante. Desafortunadamente, el artista de 75 años vuelve a enfrentar problemas de salud, lo que lo lleva a decepcionar a sus fans nuevamente.

Los conciertos programados para el 3 de mayo en Mönchengladbach y el 23 de agosto en Coburg han sido cancelados debido a una afección que afecta al artista. Esta desafortunada noticia fue compartida en la cuenta de Instagram oficial de Westernhagen por su equipo el último día.

Los equipos involucrados lamentan la cancelación y piden comprensión a los fans. Sin embargo, la validez de las entradas remains unchanged hasta que se tome una decisión sobre posibles fechas de reprogramación. Las entradas también pueden ser reembolsadas en los puntos de venta originales. Se espera que el resto de los conciertos de la gira "75 Live" continúen como estaba planeado.

Los fans expresan su decepción pero muestran comprensión. Un fan escribió, "Qué lástima, tenía entradas para mañana. La salud es lo primero, deseando una pronta recuperación", mientras que otro fan compartió su frustración, "¡Pronto estarás bien, MMW! Me enteré de esto hace una hora. Qué lástima, los boletos del concierto eran mi regalo de cumpleaños. Ahora la fiesta necesita ser reprogramada".

Algunos fans también recuerdan la cancelación en Stuttgart en mayo, donde solo se enteraron de su enfermedad poco antes del concierto. Muchos no solo habían comprado entradas, sino también habían invertido en gastos de hotel y viaje. No se ofreció ninguna fecha de reemplazo en ese momento. Westernhagen expresó sus disculpas por la situación en Instagram, diciendo "Shit happens".

Westernhagen lanzó un nuevo álbum hacia el final del año pasado para celebrar su 75 cumpleaños el 6 de diciembre. Titulado "Westernhagen 75 (75 Songs / 1974 - 2023)", el álbum presenta una canción de cada uno de sus 28 álbumes anteriores en orden cronológico y al menos un tema de cada álbum.

La gira "75 Live" de Westernhagen comenzó en mayo y no ha sido afectada por estas cancelaciones, con más presentaciones esperadas para tener lugar como estaba planeado.

La cancelación de los conciertos de Marius Müller-Westernhagen en Sparkassenpark en Mönchengladbach y Coburger Schlossplatz ha dejado a los fans decepcionados, ya que esperaban disfrutar del entretenimiento ofrecido por el artista legendario. A pesar de la cancelación, el equipo de Westernhagen continúa trabajando en posibles fechas de reprogramación, con la esperanza de brindar a los fans la oportunidad de ver el entretenimiento nuevamente.

