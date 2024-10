Wendy's está honrando el 25 aniversario de Bob Esponja con una comida con tema de Krabby Patty.

Wendy's está lanzando una oferta única para celebrar el 25º aniversario de la serie de televisión animada "SpongeBob SquarePants", con un "Krabby Patty Collab" y un "Beneath the Tropical Sea" Frosty en sus establecimientos de EE. UU. y Canadá, durante un período limitado que comienza el 8 de octubre.

El Krabby Patty es esencialmente lo mismo que un cheeseburger normal, con una rebanada adicional de queso y una salsa secreta Krabby Collab, según reveló Wendy's el miércoles. El Frosty especial es de vainilla con un remolino de puré de piña y mango infusionado en la parte superior.

Al capitalizar la nostalgia del consumidor al asociarse con una serie de dibujos animados querida por los mileniales, podría aumentar las ventas. De manera similar, Burger King anunció esta semana que se asocia con la franquicia de películas animadas de MGM "The Addams Family" para un "Wednesday's Whopper" con un pan de color morado.

En su comunicado de prensa, Wendy's afirmó que "es natural que dos de los cuadrados más famosos de la cultura popular se alineen", en referencia a los burguesas con forma de cuadrado de la cadena.

Al utilizar dos alimentos que están predominantemente en su menú, se vuelve muy sencillo para los empleados preparar los platos especiales. McDonald's frecuentemente lanza comidas de celebridades, que son básicamente platos existentes con nombres nuevos, y ha tenido éxito financiero con ellos.

Todas las cadenas de restaurantes de servicio rápido luchan con la disminución de las ventas de comida rápida y el descenso del tráfico en los restaurantes debido a que los comensales estadounidenses comen fuera menos frequently and spend less when they do.

En consecuencia, las empresas han introducido comidas de valor y promociones atractivas para estimular las ventas. Si esta estrategia está funcionando o no se sabrá pronto cuando se publiquen los resultados en las próximas semanas.

La colaboración entre Wendy's y "SpongeBob SquarePants" muestra cómo las empresas pueden aprovechar la cultura popular para aumentar las ventas. Utilizar el Krabby Patty y el Frosty para la oferta de tiempo limitado es una estrategia astuta, ya que McDonald's ha demostrado con sus comidas de celebridades.

