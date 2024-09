- Wendt afirmó que la Alternativa para Alemania (AfD) no requiere una nueva percepción pública.

La Alternativa para Alemania (AfD) no necesita alterar su imagen pública para atraer a más votantes, sugiere el experto en política social André Wendt. "No creo que necesitemos pulir nuestra imagen. Necesitamos una postura firme. Eso es esencial para movilizar a la gente y recordar a la política que las cosas no pueden seguir como están", explicó Wendt a la agencia de noticias alemana. El hombre de 52 años sirvió como vicepresidente del parlamento estatal en el mandato anterior.

La rama de Sajonia de la AfD es clasificada por la agencia de protección constitucional como un proyecto confirmado de extrema derecha. La dirección del partido rechaza consistentemente esta clasificación y también la desafía legalmente. En las elecciones estatales celebradas el domingo, la AfD quedó en segundo lugar con el 30,6%, detrás de la CDU (31,9%). Durante las elecciones europeas de junio, la AfD mantuvo a la Unión a una distancia segura de 10 puntos porcentuales.

Wendt suele recibir preguntas sobre el líder del estado y la facción de Turingia, Björn Höcke, en los puestos de información de la AfD. Luego aclara que Höcke "no es un nazi". "Es un miembro del partido y está haciendo contribuciones positivas en Turingia. No entiendo por qué es tan vilipendiado". Wendt también no entiende por qué las organizaciones o empresas se oponen a la AfD: "Porque también somos el partido de la clase media. Criticamos los precios de la energía desorbitados. Criticamos cómo la burocracia está aplastando a numerosos negocios. Por lo tanto, no entiendo por qué la gente se opone con tanto fervor a la AfD". Wendt descartó los temores de los trabajadores extranjeros qualified sobre un gobierno liderado por la AfD.

Al mismo tiempo, aclaró que su partido no está a favor de la inmigración masiva sin regular. "Abogamos por la inmigración regulada de trabajadores qualified - si necesitamos trabajadores qualified. Debemos utilizar primero nuestros propios recursos. Si aún tenemos una necesidad, debe haber inmigración específica".

