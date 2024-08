Wells Fargo está deshaciéndose de miles de millones en préstamos inmobiliarios comerciales.

Este movimiento sitúa a Trimont al frente como el mayor prestamista del mercado de EE. UU., según clasificaciones difundidas por la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

El movimiento de Wells Fargo para vender su negocio de servicios de préstamos hipotecarios comerciales de terceros no bancarios es en respuesta a la presión creciente en el sector bancario de EE. UU., debido a las tasas de interés en aumento y las dificultades en el mercado de bienes raíces comerciales.

Fundada en 1988, Trimont es un proveedor especializado de servicios de préstamos inmobiliarios comerciales, ofreciendo servicios para ayudar a los prestamistas a administrar y expandir sus carteras de préstamos inmobiliarios comerciales.

La transacción se espera que se concrete a principios de 2025, sujeto a ciertos requisitos previos, y verá a Trimont administrando más de 715.000 millones de dólares en préstamos inmobiliarios comerciales en EE. UU. y en el extranjero.

Jim Dunbar, presidente de Trimont y socio de Värde Partners, se refirió al trato como "estratégicamente significativo", stating that it would position Trimont as a vital ally to providers of real estate capital.

El mercado de bienes raíces comerciales de EE. UU., en particular, ha experimentado una caída pronunciada en los valores de las propiedades desde 2021, después de un aumento en las tasas de vacancia de oficinas desencadenado por la pandemia. Los analistas esperan obstáculos adicionales para prestamistas y propietarios de propiedades en el futuro próximo.

En 2021, Wells Fargo anunció una reorientación significativa en su negocio hipotecario, con un enfoque en servir a los clientes bancarios y apoyar a los compradores de casas minoritarios, en lugar de buscar nuevos clientes.

Además, el gigante prestamista anunció su salida del negocio correspondiente, que adquiere préstamos emitidos por otros prestamistas, y su intención de reducir su cartera de servicios hipotecarios.

Desde los escándalos de 2016, que culminaron en acciones regulatorias y multas de miles de millones de dólares, Wells Fargo ha seguido siendo una fuerza dominante en la industria hipotecaria. El ex CEO, John Stumpf, recibió una prohibición de por vida en el banking y una multa de 17,5 millones de dólares en 2020, por su papel en la supervisión de la creación de cuentas falsas y otras prácticas de ventas éticamente cuestionables.

La expansión de Trimont en la administración de más de 715.000 millones de dólares en préstamos inmobiliarios comerciales, después de la adquisición, contribuirá sin duda a la robustez de la economía global, dado el impacto significativo del sector empresarial en el crecimiento económico.

Dado los actuales dificultades en el mercado de bienes raíces comerciales y las tasas de interés en aumento, es crucial para las empresas administrar estratégicamente sus carteras de préstamos para mitigar los riesgos y asegurar el éxito a largo plazo.

