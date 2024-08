Weißenberg está gravemente herido justo antes de que comiencen las primeras Olimpiadas.

Amarga decepción olímpica para Sophie Weißenberg: La heptatleta se lesiona justo antes del inicio de la competición y no puede competir por las medallas. Durante su preparación para la primera disciplina, los 100 metros con vallas, la atleta de 26 años de Leverkusen sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles. Mientras se calentaba, tropezó con una valla, tropezó y cayó sobre la pista, retorciéndose de dolor y llorando desconsoladamente. Su sorprendida compañera de equipo Carolin Schäfer, que iba a competir en la carrera siguiente, fue una de las primeras en llegar a su lado.

El sueño olímpico de Sophie Weißenberg se convirtió en una pesadilla antes de que siquiera comenzara el heptatlón. Todos sus esfuerzos de entrenamiento fueron en vano, sin tiempo de competencia en absoluto. Se había rasgado el tendón de Aquiles de su pie derecho y no pudo competir por medallas. "No hay nada peor para una atleta femenina", dijo el experto de ARD Frank Busemann. El personal médico corrió a su lado y fue sacada del estadio en una silla de ruedas, con la cara entre las manos, aún llorando.

"Estamos muy, muy tristes. Esto es extremadamente trágico para nosotros porque ella habría estado allí arriba", dijo el director de deportes del DLV Jörg Bügner. La atleta volverá a Alemania el jueves para ver a un médico, acompañada por el entrenador nacional Jörg Roos, para que no tenga que pasar por este "momento amargo" sola, dijo Bügner.

La carrera de Weißenberg ha estado marcada por momentos amargos. A pesar de no haber alcanzado el estándar de clasificación, la Asociación Alemana de Atletismo la llevó a los Campeonatos del Mundo de 2019, pero tuvo que poner fin a su temporada temprano debido a una inflamación persistente en el talón. Tres años después, en los Campeonatos del Mundo de Eugene, tuvo que retirarse después de tres intentos inválidos en el salto largo. Un año después, estableció su mejor marca personal de 6438 puntos parafinished seventh in the European Championships in Budapest, 63 points behind the bronze medal.

En los Campeonatos Europeos de Roma en junio, Weißenberg tuvo que retirarse como precaución para proteger su sueño olímpico. También no pudo terminar la competencia en Götzis el pasado mayo después de tropezar con las vallas. Alemania ahora está representada por solo una atleta en el heptatlón: Carolin Schäfer, la antigua vicecampeona del mundo, que se retirará de la competencia después de los Juegos Olímpicos.

A pesar de sus reveses y cerca de caer, Sophie Weißenberg estaba determinada a competir en los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Sin embargo, sus sueños volvieron a hacerse añicos cuando se lesionó el tendón de Aquiles antes de la competencia, impidiéndole participar.

Aunque Weißenberg no podrá participar en los Juegos Olímpicos de 2024 en París debido a su lesión, su resiliencia y determinación en la cara de la adversidad continúan inspirando a su equipo y aficionados por igual.

