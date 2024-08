- Weidel propone una detención mínima de la inmigración durante cinco años.

La presidenta del AfD, Alice Weidel, propone una "parada temporal de la inmigración y la naturalización por al menos cinco años". Si el AfD llegara al poder, las fronteras serían aseguradas y controladas, afirmó en un mitin del AfD en Bautzen antes de las elecciones estatales de Sajonia. Ha estado harta del "discurso vacío" y la "charla infantil" desde Solingen.

En el supuesto ataque islamista en el festival de la ciudad de Solingen un viernes por la noche, tres personas murieron apuñaladas y otras ocho resultaron heridas por el sospechoso de 26 años, Issa Al H., ahora bajo custodia. La Oficina Federal de Investigación está investigando, entre otras cosas, el asesinato y la presunta participación en el terrorismo del Estado Islámico (EI).

Weidel pintó un cuadro sombrío del predicamento de Alemania. Ha habido una debilidad de la seguridad interior y incidentes diarios de apuñalamiento. El AfD busca detener la "pérdida de control" y prevenir el "colapso del gobierno". Se necesita una reforma sustancial de la política de inmigración y asilo, agregó. Weidel también criticó la política del coronavirus, diciendo que los que están en el poder mintieron. Amenazó: "Los que están a cargo deben suplicar perdón de rodillas". El AfD presentará cargos.

Weidel, como su copresidente Tino Chrupalla antes que ella, expresó optimismo sobre las próximas elecciones estatales en Sajonia, Turingia y Brandeburgo. "Necesitamos un segundo 1989", dijo, refiriéndose al colapso de la RDA alemana del este. Si el AfD llega al poder, "las políticas equivocadas" terminarán. "Queremos asumir la responsabilidad".

Chrupalla abogó por un cambio de política hacia el carbón marrón, la energía nuclear y el gas ruso en la política energética. El AfD propuso iniciar una comisión de investigación en el Bundestag sobre los ataques al gasoducto ucraniano. Simultáneamente, se comprometió a cambio de poder en la asociación estatal de AfD de Sajonia, que la Oficina de Protección Constitucional ha clasificado como una empresa de extrema derecha establecida. Se necesita un 35 por ciento más X por ciento de los votos el domingo para lograrlo.

Sin embargo, los otros partidos actualmente representados en el parlamento estatal han rechazado formar una coalición con el AfD, lo que deja sin opciones de poder real para ellos.

Según el presidente del AfD de Sajonia, Jörg Urban, el objetivo es dar una tarjeta roja al CDU en el Estado Libre. El CDU no es la solución a los problemas, sino su causa, afirmó. Los ciudadanos finalmente han despertado y ya no se dejarán engañar para volver a dormir. Se trata de un cambio político fundamental en la dirección. "El AfD ya no quiere estar en la oposición. Queremos gobernar", proclamó Urban.

En Sajonia, se elegirá un nuevo parlamento estatal el domingo. En las encuestas, el CDU y el AfD han estado empatados durante semanas.

Weidel enfatizó la necesidad de asegurar y controlar las fronteras para prevenir más "incidentes de apuñalamiento" y recuperar el control, proponiendo una parada temporal de la inmigración y la naturalización. Si el AfD llega al poder, buscan reformar la política de inmigración y asilo y implementar una construcción sostenible de fronteras seguras.

