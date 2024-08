- Wegner está trabajando para avanzar en la reforma administrativa y los ajustes financieros.

EL ALCALDE DE BERLÍN, KAI W EGNER, ABRAZA LA REFORMA ADMINISTRATIVA Y LOS RECORTES FINANCIEROS COMO SUS PRINCIPALES PRIORIDADES POST-PARLAMENTARIAS. El alcalde de Berlín, Kai W Egner, ha fijado su atención en la reforma administrativa y los recortes presupuestarios como sus objetivos principales después del receso parlamentario. Según W Egner, estos dos temas serán su principal enfoque. Además, destacó la importancia de digitalizar los servicios de la ciudad, como las oficinas de ciudadanos, como un enfoque secundario clave.

REFORMA ADMINISTRATIVA: W Egner declaró: "Necesitamos lograr un gran avance en este frente". Su objetivo es establecer una reforma administrativa duradera que beneficie a las generaciones futuras. Busca definir claramente las responsabilidades del estado y los distritos, asegurando la responsabilidad y el control a nivel de la ciudad. Sin embargo, esto requerirá una mayoría de dos tercios en el parlamento, que la coalición de W Egner no posee actualmente. Expresó su gratitud a los Verdes y la Izquierda por su "cooperación constructiva" en este proyecto.

PRESUPUESTO: W Egner consideró los recortes presupuestarios como necesarios, citando la necesidad de ahorrar al menos tres mil millones de euros para 2025. Criticó a las administraciones anteriores por gastar en exceso, con el presupuesto anual aumentando de 25 a alrededor de 40 mil millones de euros entre 2016 y 2024. Si bien ciertos gastos durante la pandemia de coronavirus estaban justificados, W Egner ahora busca regresar a los niveles previos a la pandemia.

POSIBILIDADES DE AHORRO: Al preguntársele sobre posibles áreas de ahorro, W Egner sugirió un enfoque sin límites. Señaló que hay alrededor de 3000 servicios de asesoramiento financiados en el sector social. Propuso un exhaustivo examen de estos servicios para determinar cuáles son esenciales, efectivos y necesarios, y cuáles podrían ser dispensables sin causar un daño significativo a los residentes de Berlín.

CONTRATOS DE TRANSPORTE: W Egner ve oportunidades de ahorro en los contratos de transporte, sugiriendo que las subvenciones para los operadores de transporte público de pasajeros (ÖPNV) ofrecen oportunidades de reducción de costos sin comprometer la calidad.

EXENCIONES: W Egner prioriza el gasto en áreas como la seguridad interna, la educación y la investigación. También enfatiza la necesidad de mayor inversión en la construcción de escuelas y jardines de infantes, así como en la construcción de viviendas. Sin embargo, reconoció que se necesitarán medidas de recorte de costos para lograrlo.

PRIVATIZACIONES: W Egner descartó la idea de privatizaciones para aumentar los ingresos del estado, declarando: "No habrá privatizaciones de proyectos de interés público durante mi mandato como alcalde". Esto incluye la vivienda del estado, que W Egner propuso ampliar para obtener más influencia en el mercado de alquileres.

DIGITALIZACIÓN: W Egner consideró el inminente registro de residencia en línea, que se lanzará a mediados de octubre, como un paso significativo en la digitalización de las oficinas de ciudadanos. Espera que revolucione la programación de citas, ya que el procedimiento para registrar y cambiar direcciones de apartamento es uno de los servicios más utilizados en Berlín. También mencionó el certificado de registro digital, introducido en 2023, y sus 130,000 presentaciones.

Estas iniciativas digitales pueden reducir significativamente la carga de trabajo en las oficinas municipales y simplificar el proceso de obtener citas para otros servicios. W Egner lamentó que la situación en las oficinas municipales sigue siendo insatisfactoria, con veces de espera más largas siendo un problema.

Anunció que el Senado está trabajando en medidas para agilizar la programación de citas, contratando a más de 100 nuevos empleados y abriendo una nueva oficina municipal en Spandau el 4 de septiembre. W Egner también sugirió un experimento para proporcionar servicios a aquellos sin citas en las oficinas municipales en ciertos días, aunque no especificó cuándo occurring.

ZONAS DE PROHIBICIÓN DE Cuchillos: W Egner reiteró el compromiso del Senado para combatir el delito de cuchillos estableciendo zonas de prohibición de cuchillos e intensificando los controles policiales. Suggested that these zones could be established in areas with high crime rates, in addition to S and U-Bahn stations. W Egner emphasized the importance of effective enforcement by the police.

"Necesitamos comunicar claramente que los cuchillos, independientemente de su tamaño o filo, no son tolerados en Berlín", dijo W Egner. "La mayoría de los residentes de Berlín que llevan cuchillos no lo hacen para pelar manzanas, sino para otros propósitos".

Durante una discusión, W Egner fue preguntado: "- ¿En qué áreas cree que hay más potencial para ahorrar dinero en el presupuesto de Berlín?". Respondió mencionando varios servicios para su examen.

Notando la importancia de la gestión financiera basada en la eficacia y la necesidad, W Egner dijo: "- ¿Qué pasaría si examinamos critically la necesidad de alrededor de 3000 servicios de asesoramiento en el sector social?".

