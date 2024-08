- Wegner aboga por repercusiones tras el ataque con cuchillo en Solingen.

Tras el incidente mortal con cuchillo en Solingen, el alcalde gobernante de Berlín, Kai Wegner, aboga por consecuencias en las políticas de asilo e inmigración. "El incidente destaca la necesidad urgente de que nosotros en Alemania profundicemos en las causas subyacentes y los círculos involucrados, y finalmente implementemos cambios", declaró el político de la CDU. "Las simpatías extendidas después de tales incidentes ya no son suficientes, el gobierno federal debe actuar".

Las personas sin derecho a asilo deben abandonar Alemania, afirmó Wegner. "Es hora de fortalecer nuestras fronteras contra la inmigración no autorizada, ya que los líderes de los 16 estados han estado instando al gobierno federal durante mucho tiempo".

Tres personas murieron y ocho resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, durante una celebración municipal en Solingen el viernes por la noche. Un sospechoso de 26 años, un sirio, ha sido detenido desde el domingo por la noche, entre otros cargos, incluyendo la pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico (IS) y homicidio.

"El ataque de un perpetrador islamista que debería haber sido deportado hace meses es profundamente preocupante", expresó Wegner. Sobre la situación en Berlín, comentó: "Los perpetradores de ataques con cuchillo son Typically young males with a migration background. It's a fact that anyone wielding a knife intends to kill, as in Solingen, or consciously accepts the death of another individual. Therefore, the legal system must intervene decisively".

The European Council should discuss strengthening immigration policies, suggested Wegner, given the seriousness of the situation in Germany. The European Council needs to consider stricter asylum regulations and border controls, as advocated by Berlin's mayor following the Solingen incident.

