Warner Bros. Discovery señala un rápido deterioro del negocio de la televisión, haciendo que las acciones se desplomen

El único punto brillante en el negocio de la televisión tradicional ha sido la programación deportiva en vivo, que sigue atrayendo una alta audiencia incluso mientras aumentan las cancelaciones por cable. WBD, que ahora demanda a la NBA por su divorcio, reconoció el miércoles que la posible pérdida de partidos a partir de la temporada 2025-26 tendrá un impacto financiero en la empresa. "El deterioro del valor contable se desencadenó en respuesta a la diferencia entre la capitalización de mercado y el valor contable, la debilidad persistente en el mercado publicitario lineal de EE. UU. y la incertidumbre relacionada con la renovación de afiliados y derechos deportivos, incluyendo la NBA", dijo WBD en su resumen financiero. En justicia, WBD no es la única empresa de medios tradicionales que alguna vez fue poderosa y ahora lucha por encontrar su rumbo en un panorama cambiante trastornado por la revolución de Netflix. Paramount Global, un gigante en el pasado, ha tropezado y ha encontrado dificultades para reorientar su negocio hacia la transmisión. La empresa liderada por Shari Redstone, que cerró un acuerdo de fusión el mes pasado con Skydance de David Ellison, ha perdido el 27% de su valor este año. Hablando con franqueza a los inversores en la llamada de resultados de la empresa el miércoles, Zaslav reconoció la realidad sombría del negocio de la televisión. "Es justo decir que incluso hace dos años, las valoraciones del mercado y las condiciones prevalecientes para las empresas de medios tradicionales eran bastante diferentes de lo que son hoy", dijo Zaslav. "Y este deterioro reconoce esto".

Zaslav sí habló de otras partes del negocio de WBD, describiendo la plataforma de streaming Max de la empresa como "que está yendo muy, muy bien" con "un gran potencial". Pero incluso mientras ofrecía ese sentimiento cálido, Zaslav reconoció la realidad fría de "condiciones difíciles en el negocio tradicional".

El agujero en el que ahora se encuentra WBD ha llevado a un gran revuelo sobre si la empresa será obligada a deshacerse de algunos de sus activos. Durante la llamada de resultados del miércoles, el director financiero Gunnar Wiedenfels dijo que la dirección está "muy consciente" de su "responsabilidad de tener una visión de cuálesquiera que sean las opciones estratégicas disponibles". "Estamos muy enfocados en evaluar más allá de simplemente dirigir el negocio operativo", dijo Wiedenfels. "thus, hemos dicho antes que no deberías sorprenderte si nos ves participando en cualquier proceso de fusiones y adquisiciones que haya ahí fuera. No deberías sorprenderte si nos ves participando en conversaciones de asociación".

Dicho esto, WBD ha mostrado una renuencia a deshacerse de ninguno de sus principales activos. Y si puede salir del rincón en el que se encuentra sin dar ese paso, puede resultar difícil.

