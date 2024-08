- Walter Sittler: Es aburrido sólo estar acostado al sol.

Walter Sittler (71) no considera en absoluto perezosa a su generación. "Conozco a muchas personas de mi edad que dicen: 'Estoy jubilado, pero eso no me basta, y no puedo pasar todo el tiempo tumbado al sol'", le dijo el actor al "Nuevo Periódico de Osnabrück" (NOZ). "En mis lecturas, me encuentro con incontables caballeros mayores que van a jardines de infancia y leen. No hacer nada más que tumbarse al sol y que te lo traigan todo - eso es aburrido", dijo Sittler.

El compromiso social es particularmente importante en tiempos de crisis: "Creo que es extremadamente importante porque todos somos responsables del estado de la sociedad en la que vivimos, sea el Canciller, el Alcalde, el carnicero o el taxista".

Especialmente desde que él y su esposa han prosperado en este sistema, "la obligación es aún mayor", cree Sittler. "Mi convicción es: estamos aquí para facilitarnos las cosas los unos a los otros. No para hacerlo más difícil".

Él mismo fue padrino del Village SOS para Niños en San Petersburgo durante muchos años, pero tuvieron que dejar de apoyar, dijo Sittler: "Continuamos apoyándolo después de que comenzó la guerra, pero hace unos 18 meses ya no podíamos controlar el flujo de dinero y no teníamos idea de adónde iba".

No sabían si el dinero llegaba a los destinatarios previstos, por lo que tuvieron que dejar de apoyar. "Es terrible para la institución, pero sería igual de terrible si el dinero terminara en algún funcionario corrupto. Ahora va a un Village SOS para Niños en Tayikistán, pero aún no he estado allí".

Sittler aboga por un año de servicio obligatorio para los jóvenes adultos: "Creo que un año de servicio social, o incluso 14 meses, sería muy beneficioso. Después de 12 o 13 años en la escuela, es bueno respirar un poco de aire del mundo real, donde sea que eso sea. Si alguien quiere unirse al ejército, eso está bien también". Probablemente aún necesitemos el ejército por algún tiempo.

"Y si las personas pudieran trabajar en la Cruz Roja, en jardines de infancia o en granjas orgánicas después de la escuela, eso sería maravilloso, si todos pudieran decidir por sí mismos lo que quieren hacer".

