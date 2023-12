Walter Hagen: El 'extravagante' golfista que 'le metió el dedo en el ojo a la aristocracia del golf'

Así que cogió el famoso trofeo Wanamaker -que se entrega al ganador del major-, se subió a un taxi cercano y se dirigió a un club nocturno donde sabía que estaban sus amigos.

Cuando Hagen llegó al club y para evitar cargar con el trofeo de 27 libras, pagó al taxista para que se lo dejara en el hotel.

Fue la última vez que vio el trofeo.

El Wanamaker nunca llegó a su hotel, y aunque Hagen sabía que ya no lo tenía en su poder, se lo guardó para sí mismo.

En el Campeonato de la PGA del año siguiente, cuando se le pidió que presentara el trofeo como campeón que regresaba, Hagen dijo con su típica bravuconería: "Lo ganaré de todos modos, así que no lo traje".

Efectivamente, lo ganó. Y en 1927, lo ganó por cuarta vez consecutiva. Sólo en 1928, cuando fue eliminado por Leo Diegel, se vio obligado a admitir que ya no tenía el trofeo en su poder.

Se fabricó uno de repuesto, antes de que el original apareciera misteriosamente en 1931.

Inicios

Hagen nació en el seno de una "familia de obreros" en 1892 en Rochester, Nueva York, explica Tom Clavin, autor de "Sir Walter: Walter Hagen y la invención del golf profesional'.

Hagen empezó a jugar al golf como caddie en el Country Club de Rochester.

A mediados de su adolescencia, Hagen ya era un jugador experto y ayudaba en la tienda del club. Debutó como profesional a los 19 años en el Abierto de Canadá de 1912.

En su debut en un major, el Abierto de EE.UU. de 1913, Hagen sorprendió a muchos al terminar en cuarta posición. Pero a su regreso a Rochester, llegó con historias de maltrato por parte de los otros profesionales.

"Me empujaron desde el tee y me dijeron que podía practicar cuando ellos terminaran", dijo.

Así que les hizo una promesa. "Volveré el año que viene y ganaré ese torneo".

Y así lo hizo.

Representó a los bárbaros en la puerta del golf

El golf no era el único deporte que Hagen dominaba. Desde muy pequeño, también destacó en el béisbol.

Pero su talento en el béisbol y su floreciente carrera en el golf plantearon a Hagen un dilema.

"El béisbol es un deporte de equipo. A Walter le gustaba que toda la atención recayera sobre él", explica Clavin. "No quería compartir la atención con el lanzador, el primera base o el receptor.

Creo que en gran parte se debía a que no sólo se le daba bien, sino que probablemente pensaba que sería mejor como golfista que como jugador de béisbol, y que podía tomar sus propias decisiones, por así decirlo".

"No tenía que depender de nadie más. O ganaba porque era mejor que los demás en el campo, o perdía porque no lo era. Y en el béisbol, en cierto modo dependes de los demás en el campo".

Como describe Clavin, cuando Hagen daba sus primeros pasos en el golf, éste era un deporte incipiente en Estados Unidos. Y Hagen, como aspirante a profesional, vio un enorme potencial de crecimiento, tanto para el juego como para sí mismo.

Su profesionalidad irritó a muchos golfistas.

"En cierto modo, pinchó a la aristocracia en el ojo. Y había mucha gente en la aristocracia que despreciaba a Walter Hagen por lo que representaba", explica Clavin.

"Representaba a los bárbaros a las puertas del golf, y él lo tomó como motivación, y le despreciaron aún más cuando siguió ganando".

En la ciudad

Con abundantes ingresos disponibles, Hagen estaba deseoso de disfrutar de los frutos de su trabajo.

También intentó casarse brevemente, pero Clavin dice que "no funcionó muy bien".

Como resultado de sus elecciones de "estilo de vida extravagante", como lo describe Clavin, ganar se convirtió en una necesidad.

"Quería ganar el primer premio, quería hacer giras pagadas, quería firmar contratos de patrocinio y promocionar cigarrillos y otros productos", explica Clavin.

"Y, obviamente, si no hubiera podido ganar tan a menudo como lo hizo, habría tenido que enfrentarse en algún momento a la realidad de: 'No puedo llevar ese estilo de vida porque sencillamente no me lo puedo permitir'".

Durante su ilustre carrera, Hagen ganó 11 grandes títulos -la mayor cantidad de la historia en aquel momento-, así como 45 victorias en el PGA Tour.

Lo que es aún más extraordinario es que el Masters ni siquiera se había fundado hasta mucho después del apogeo de Hagen.

Muchas de las historias que se cuentan sobre Hagen son anécdotas de cuando se iba de juerga y aparecía desaliñado para jugar al día siguiente.

Sin embargo, Clavin cree que, en realidad, Hagen no salía la noche anterior e intentaba bajar la guardia de sus oponentes. Clavin llama a Hagen "el primer gran psicólogo deportivo".

"Por ejemplo, supongamos que se tratara de un torneo importante, haría aparecer su limusina y saldría de ella con un esmoquin desaliñado", dijo Clavin.

"Todo el mundo pensaría: 'Pobre Walter, seguro que tiene mucha resaca. Hoy no va a ser un factor importante'. Luego iba a los vestuarios, se cambiaba, salía al primer tee y pegaba un golpe justo en medio de la calle".

"Lo sabía incluso antes de golpear la primera bola: 'Soy un ganador y estos tipos van a ser unos perdedores porque me tienen un poco intimidado. No pueden entenderme'. Tenía una ventaja mental inigualable para sus competidores de entonces."

Origen

Hagen se ganó el favor de sus compañeros golfistas pagando siempre la cuenta en el bar. Su carácter pionero a la hora de demostrar que el golf era una fuente de ingresos fiable también perduró en los demás.

Su rivalidad con Bobby Jones también contribuyó en gran medida a popularizar este deporte, ya que ambos viajaban por todo el mundo para competir en competiciones individuales que generaban dinero.

Ambos hicieron del patrocinio de equipos de golf para jugadores una tarea más común y algo que ayudó a que el deporte fuera más accesible para todos.

Gene Sarazen, que era 10 años más joven que Hagen y ganó siete majors en su carrera, dijo que los golfistas deberían agradecer a Hagen su impacto en el deporte.

"Todos los profesionales... deberían dar las gracias en silencio a Walter Hagen cada vez que extienden un cheque entre sus dedos. Fue Walter quien hizo del golf profesional lo que es".

No sólo eso, sino que desempeñó un papel vital en la creación de la Ryder Cup, participando en sus primeras ediciones y siendo seis veces capitán del equipo estadounidense, ganándola cuatro veces y perdiéndola sólo dos.

Por todo lo que Hagen hizo por este deporte, Clavin cree que no es exagerado llamarle el "padre del golf profesional".

"Walter Hagen era muy consciente de lo pionero que era. Podía mirar a su alrededor y darse cuenta de que había muy pocos golfistas profesionales, pero de esos pocos golfistas, él era el que más éxito tenía".

Visita CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos.

"Así que comprendió la responsabilidad que tenía de seguir jugando bien, y no sólo para ganar los torneos, sino para ser como el Johnny Appleseed del golf; participó en las giras mundiales, cosa que nadie había hecho antes.

"Ni Bobby Jones, ni nadie. Participó más de una vez en esas giras mundiales que le llevaron a África, Asia, Europa y prácticamente todos los continentes, excepto la Antártida, para jugar partidos de exhibición, difundir el golf e introducirlo en países que nunca lo habían practicado".

Fuente: edition.cnn.com