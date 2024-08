Wally Amos, fundador de las galletas Famous Amos, muere a los 88 años, según los informes.

El New York Times informó que Amos falleció el martes en su hogar en Honolulu, y sus hijos le dijeron al medio que la causa fueron complicaciones de la demencia.

Amos abrió su panadería en 1975 en Sunset Boulevard en Los Ángeles, vendiendo galletas de chocolate chip tamaño bocado que eran una novedad en ese momento, según el sitio de la empresa. La panadería,whose cookies were developed from a family recipe, atrajo a celebridades y músicos de Hollywood.

Amos nació en Tallahassee, Florida.

Famous Amos no era solo un negocio, dijo en una entrevista de 1991 en Detroit Black Journal.

"Empecé a hacer galletas solo para ganarme la vida y para estar feliz haciendo lo que estaba haciendo", dijo Amos en la entrevista. "Y simplemente, estaba tan comprometido y tan involucrado y tan alegre con ello".

De ahí, creó un imperio de galletas.

"No dije, 'Oye, voy a meterme en el negocio de las galletas, hacer mucho dinero, tú sabes, vender muchas galletas'. Dije, 'Bien, haz algo que me guste de la manera en que quiero hacerlo', tú sabes, voy a divertirme haciéndolo", dijo Amos en la entrevista.

Amos también fue una figura en la cultura popular de EE. UU. Apareció en un cameo en la sitcom "The Office" ante la emoción y aplauso de los miembros del elenco. Antes de eso, también apareció en "The Jeffersons" y "Taxi".

Amos vendió la marca de galletas a un grupo de capital privado en 1988 después de años de luchas financieras para la empresa.

CNN ha contactado a la familia Amos y a Ferrero, el actual propietario de Famous Amos Cookies, para obtener comentarios.

