Wall Street sólo se muestra reacia a responder a los datos de inflación

Los datos de inflación de EE. UU. no cumplen las expectativas, Wall Street reacciona con tibieza. El Dow sube ligeramente. Las acciones de tecnología como Nvidia se recuperan después de la reciente venta.

Los datos de precios al consumidor a media semana en EE. UU. no lograron generar un gran interés en Wall Street. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,6% hasta los 40.008 puntos. El S&P 500 ganó un 0,4%. El Nasdaq Composite recuperó las pérdidas iniciales y cerró prácticamente sin cambios.

Aunque la tasa de inflación alcanzó su nivel más bajo desde marzo de 2021, los inversores no se sorprendieron ya que el índice de precios al productor lo había hecho el día anterior. Sin embargo, los datos sugieren una posible reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre. Los participantes del mercado se sintieron aliviados al ver que sus expectativas no se veían decepcionadas. "Una sorpresa al alza habría sido el resultado más preocupante, ya que pondría a la Fed en una posición muy incómoda. Una alta inflación combinada con una economía que se desacelera podría desencadenar una mayor aversión al riesgo y una huida hacia los activos seguros. En este caso, los bonos podrían no ser los ganadores", señaló el estratega de bonos de ING, Benjamin Schroeder.

La aversión al riesgo podría aumentar si el conflicto en el Oriente Medio se intensifica militarmente. Israel y EE. UU. continúan preparándose para un ataque iraní, mientras que EE. UU. presiona a Israel para lograr un alto el fuego entre Hamas e Israel en la Franja de Gaza.

Los precios del petróleo cayeron por segundo día consecutivo, pesados por los datos sorpresa de los inventarios de petróleo semanales de EE. UU. Los analistas esperaban la séptima caída consecutiva. Los precios del Brent y del WTI cayeron hasta un 1,5%. Los datos reavivaron las preocupaciones sobre la demanda entre los participantes del mercado.

Los precios del oro se volvieron negativos después de acercarse a un récord histórico de $2.484 por onza. El metal precioso cayó un 0,7% a $2.447. El apoyo al "refugio seguro" del oro podría venir de las tensiones geopolíticas en el Oriente Medio.

La adquisición de Mars impulsó a Kellanova

Nvidia subió otro 1,6% después de ganar un 6,5% el día anterior debido a las especulaciones sobre la reducción de tasas. Los informes de que Huawei está preparando la producción de un chip de IA no tuvieron impacto en las acciones. Huawei podría emerger como competidor de Nvidia en el mercado chino.

En el sector de semiconductores, el fabricante de chips estadounidense Intel vendió su participación en la diseñadora de chips Arm Holdings en el segundo trimestre. Esto se reveló en un archivo del

