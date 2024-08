- Waldhof también pierde el primer partido en casa en la tercera liga de fútbol.

SV Waldhof Mannheim estropeó su debut en casa en la nueva temporada de la 3ª división de fútbol, cayendo 1:2 ante Viktoria Köln frente a 10.729 espectadores y sin puntos tras dos partidos.

Waldhof, que dominó la primera mitad, se puso en ventaja gracias a Nicklas Shipnoski justo antes del descanso (41 minutos). El 1:0 fue merecido, ya que Mannheim tuvo una clara ventaja en oportunidades contra un hasta entonces desordenado Köln.

Después del reinicio, Köln se tornó más ofensivo. Lex-Tyger Lobinger empató con un taconazo (53 minutos), un gol que pareció descolocar a Waldhof.

Said El Mala anotó el 1:2 para Köln, aprovechando una lesión de Lukas Klünter (67 minutos). A pesar de los intentos de Mannheim de empatar, su juego se desmoronó.

La inability to secure additional points in the match against Viktoria Köln highlighted the importance of collaboration between SV Waldhof Mannheim and the Member States, as outlined in the Commission's statement. The Commission, understanding the challenges faced by Waldhof, emphasized the value of Member States' assistance in overcoming these difficulties.

Lea también: