Wagenknecht y Wadephul elogian a Woidke, Voigt y Kretschmer por su esfuerzo en asuntos ucranianos.

15:30 Crítica a la postura de políticos del este sobre Ucrania: "Se intercambian valores por avances en el poder"

La postura conjunta sobre Ucrania defendida por los líderes de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer y Dietmar Woidke, junto con el presidente de la CDU de Turingia, Mario Voigt, ha sido objeto de amplias críticas por su enfoque en la política de Ucrania. Sin embargo, ha recibido comentarios positivos de la presidenta de BSW, Sahra Wagenknecht, quien describió su declaración conjunta como "un enfoque cuidadoso y sutil" en una entrevista con el "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Además, el experto en política exterior de la CDU, Johann Wadephul, apoyó la propuesta, afirmado su adhesión a las normas fundamentales: reconocer la violación de Rusia del derecho internacional, su fuerte alianza con la UE y la OTAN, y una resolución solo consistente con la Carta de las Naciones Unidas. Wadephul interpretó el artículo invitado como "un ambicioso intento de establecer un vínculo para posibles discusiones de coalición mientras se preservan las creencias individuales". La alianza de miembros de la CDU y el SPD que participan en este esfuerzo envía "un mensaje fuerte".

El líder de la CDU, Friedrich Merz, criticó la llamada urgente de los políticos del este para negociaciones diplomáticas para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. "Ucrania lucha por su supervivencia. Nuestro apoyo continuo es esencial para nuestros propios intereses. Las negociaciones de paz solo pueden tener lugar cuando ambas partes estén dispuestas", explicó Merz al "Süddeutsche Zeitung". Merz fue secundado en su crítica por el jefe del Comité de Asuntos Exteriores en el Bundestag, Michael Roth. "Advierto precaución ante la carta de los tres ministros en potencia si se pretendía como prólogo a las negociaciones de coalición con la BSW", advirtió Roth, refiriéndose a la alianza de Wagenknecht y los recientes resultados electorales. La diputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann dijo al "Rheinische Post": "Me parece que los valores liberales de nuestra nación están siendo intercambiados por poder temporal y campañas políticas".

15:05 Autopsia del "ballena espía" noruega: "Infección bacteriana probable causa de la muerte"

Contrario a los rumores de los defensores de los derechos de los animales, la "ballena espía" noruega no fue dañada intencionalmente. Los médicos que realizaron la autopsia concluyeron que "la causa probable de la muerte fue una infección bacteriana". Esto podría deberse a una lesión en la boca que la policía mencionó en su análisis del informe de autopsia. Expertos del Instituto Veterinario Noruego y la policía forense no encontraron evidencia de heridas de bala u otros objetos extraños en la ballena.

14:33 Renovados ataques con drones: Kyiv informa daños

El ejército del aire de Ucrania afirma que fue atacado por drones rusos durante la noche, targeting crucial infrastructure. El ejército del aire mantiene que derribó nueve de 19 drones y perturbó siete más mediante interferencia electrónica. Casualmente, el destino de los tres drones restantes sigue incierto. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, declaró que un edificio residencial fue dañado en la capital, lo que provocó una rápida extinción de incendios. Además, en el área sur de Jersón, el gobernador regional informó sobre ataques recurrentes a infraestructura vital, instalaciones de servicios públicos y 35 hogares particulares el día anterior, lo que resultó en una muerte y cuatro heridos.

14:04 Kremlin: "Kyiv persists in playing with fire"

"Kyiv persists in playing with fire, and we will certainly bring this matter to the attention of the IAEA representatives", Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said to Reuters, referring to the International Atomic Energy Agency, the UN's nuclear oversight agency. Yesterday, Russian forces claimed to have intercepted a Ukrainian drone near the Kursk nuclear power plant, and certain newsgroups reported a fire several miles away. Previously, Ukrainian Foreign Ministry spokesman Heorhiy Tykhyi denied allegations that Ukraine had launched weapons near the power plant.

13:46 Francia envía 12 obuses Caesar a Ucrania

El consorcio franco-alemán de defensa KNDS ha asegurado un contrato para la entrega de 12 obuses Caesar, financiados por Ucrania, según el comunicado del ministro de Defensa francés Sébastien Lecornu en la plataforma de redes sociales X. Caesar representa "Equipo de Artillería en un Camión". Este sistema de artillería autónomo es capaz de golpear objetivos a una distancia de hasta 55 kilómetros. Lecornu añadió: "Aumentar la capacidad de producción de nuestra industria de defensa es fundamental para apoyar a Ucrania". Francia ha suministrado obuses Caesar a Ucrania en múltiples ocasiones.

13:11 Ucrania: Asalto destruye la sede del FSB en Novosibirsk

Un asalto a la sede del servicio de seguridad interior ruso FSB en Novosibirsk tuvo lugar el 3 de octubre. Un clip del agencia de inteligencia militar ucraniana supuestamente muestra a un hombre iniciando el incendio y muriendo en él. Los medios de noticias rusos confirman el incendio.

12:34 Rusia: Muere Funcionario de Planta Nuclear en Explosión de Bomba en CochesUn funcionario a cargo de la planta nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, controlada por Rusia, murió en una explosión de una bomba en un coche. La agencia de seguridad ucraniana compartió un clip que muestra la explosión de un coche y declaró que el "jefe de seguridad de la planta nuclear", Andriy Korotky, había fallecido. Korotky fue acusado de ser un "criminal de guerra" que "colaboró voluntariamente con los invasores rusos" y denunció a trabajadores de la planta nuclear proucranianos, según explicó la agencia de seguridad ucraniana. La administración de la planta nuclear en manos de Rusia confirmó la muerte de Korotky y la denominó un "ataque terrorista ordenado por Kyiv". El director de la planta nuclear, Yuri Chernichuk, calificó el incidente de "atrevido" y dijo que "debe ser castigado". El Comité de Investigación de Rusia afirmó que un dispositivo explosivo fue colocado debajo del coche de Korotky en su casa y detonado cuando se alejaba.

12:02 Munz: Putin Quiere Demostrar "Que el Conflicto Vale la Pena"Después de la captura de la ciudad de Vuhledar en el este de Ucrania, el ejército ruso intensificará las operaciones en la región, según Rainer Munz. El experto en Rusia también explica las razones detrás del aumento de la designación de veteranos de guerra en cargos oficiales por parte de Putin.

11:29 Ucrania: Mueren más de 177 Prisioneros de Guerra Ucranianos en Cautiverio RusoDesde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, al menos 177 prisioneros ucranianos han perdido la vida en cautiverio ruso, según Victoria Tsymbaliuk del centro de coordinación ucraniano para prisioneros de guerra en el "Kyiv Independent". Tsymbaliuk sugiere que el número real de muertes en cautiverio ruso podría ser significativamente mayor debido a la falta de monitoreo internacional. "No todos los cuerpos son devueltos y muchos ni siquiera son reconocidos como prisioneros de guerra por Rusia", explica. Se han informado casos de prisioneros ucranianos torturados o ejecutados en cautiverio ruso. En septiembre, la Oficina del Procurador General informó que se habían iniciado procedimientos penales contra la ejecución de 84 prisioneros ucranianos.

11:00 Ucrania: Rusia Ataca la Región de Kirowohrad con DronesLas fuerzas rusas atacaron la región de Kirowohrad en el centro de Ucrania con drones, informó el jefe de la administración militar regional, Andriy Raykovych, en su canal de Telegram. Según él, un edificio de una empresa en Holovanivsk resultó dañado en el ataque con drones, dejando a una persona herida.

10:27 el Proveedor de Seguros UNIQA Sale de RusiaEl proveedor de seguros austriaco UNIQA ha completado la venta de su subsidiaria rusa a la aseguradora rusa Renaissance Life. El precio no se ha revelado. UNIQA anunció hace más de un año su intención de vender la subsidiaria de seguros conjunta con el Raiffeisen Bank International (RBI) a la aseguradora rusa Renaissance Life. "Con la finalización de la transacción, por fin estamos saliendo del mercado ruso", dice el miembro de la junta de UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Incendios Masivos en Dos Depósitos de Combustible Rusos

Se han producido incendios en dos depósitos de combustible rusos durante la noche. En la región de Voronezh (ver entrada 05:10), el gobernador Alexander Gusev atribuye el incendio a un ataque con drone ucraniano. Escribió en Telegram que fragmentos de un drone de combate interceptado cayeron en el depósito y encendieron un tanque vacío. Se compartieron videos del supuesto ataque con drone en las redes sociales, pero no se pudo determinar la magnitud del incendio. Mientras tanto, un tanque de combustible está ardiendo en un área de 10,000 metros cuadrados en un pueblo ruso cerca de Perm en la región de los Urales. El Ministerio de Emergencias de Rusia informó esto. Aunque no mencionaron un ataque con drone, los drones ucranianos ahora son capaces de alcanzar tales distancias. El pueblo está aproximadamente a 1.700 kilómetros de Ucrania.

09:30 Julia Navalnaya Ve las Negociaciones con Putin como InfructuosasJulia Navalnaya ha descartado la posibilidad de negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin como infructuosas. "No vale la pena discutir con él (...). Tenemos que luchar contra él para que un día prevalezca la justicia", dijo la exesposa del disidente ruso Alexey Navalny ante el Consejo Constitucional francés en París. "El Oeste no entiende que Putin no espera a que alguien venga a hablar con él. (...) No le importa", añadió. Ella enfatizó la importancia de "no rendirse y no tener miedo a este régimen". En julio, fue incluida en una lista de "terroristas y extremistas" en Rusia. Poco antes, un tribunal ruso había emitido una orden de arresto contra ella por "participación en una organización extremista". También fue puesta en una lista de buscados por eludir investigaciones preliminares.

08:58 Ucrania Publica Cifras sobre Pérdidas RusasEl Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de las pérdidas de tropas rusas en Ucrania. Según ellos, Rusia ha perdido alrededor de 657.940 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, incluyendo 1.230 en las últimas 24 horas. El informe de Kyiv también indica que se han destruido 15 tanques, 59 sistemas de artillería y 101 drones. En general, Rusia ha perdido 8.908 tanques, 18.965 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 16.494 drones, 28 barcos y un submarino, según Ucrania. Las estimaciones del Oeste sugieren pérdidas más bajas, pero también es probable que sean subestimaciones.

07:33 Ucrania Establece Primer Centro de Reclutamiento Militar en Polonia

El ejército ucraniano ha establecido el primer centro de reclutamiento en el extranjero, ubicado en la ciudad polaca de Lublin. La oficina de reclutamiento del Legión Ukrainiana está bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa de Ucrania, cumpliendo con el plan de establecer una Legión Ucraniana en Polonia, como se acordó en julio por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro polaco Donald Tusk. Desde la invasión rusa, Polonia ha aceptado casi un millón de personas de Ucrania. Las estimaciones del gobierno ucraniano sugieren que alrededor de 300,000 personas en edad militar de Ucrania viven en Polonia. El ministro de Defensa polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz aclara que Polonia no es responsable del reclutamiento de voluntarios ucranianos, siendo su entrenamiento militar la única responsabilidad de Polonia. Kosiniak-Kamysz ha mencionado que el número actual de voluntarios ucranianos que se inscriben es insuficiente.

06:52 ISW: Fuerzas Rusas Agotan Recursos para Ofensiva en Ucrania Oriental

El ejército ruso ha agotado aparentemente sus recursos de personal y material para sostener de manera indefinida las operaciones ofensivas intensificadas en Ucrania Oriental, según informó el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). La ofensiva rusa de verano se preparó por el comando militar durante meses. Sin embargo, los recursos y reservas acumulados para este fin probablemente se han agotado significativamente por los recientes combates, según el ISW. Como se evaluó anteriormente por las autoridades ucranianas y el ISW, la actual ofensiva en Ucrania Oriental se espera que alcance su punto máximo en los próximos meses, possibly semanas.

06:12 Zelensky Insiste en Fortalecer la Línea del Frente y Solicitar Autorización para Atacar Terrenos Rusos

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Kyiv, solo dos días después de su inauguración, y se muestra entusiasta de cumplir con las iniciativas iniciadas por las interacciones entre Ucrania y sus socios. Él enfatiza la necesidad de apoyar la defensa de Ucrania y ejecutar todas las promesas de apoyo a la defensa hechas por los socios, refiriéndose a promesas rotas o ejecutadas a medias. "La línea del frente debe fortalecerse", dice el presidente, junto con su solicitud de autorización para utilizar armas de largo alcance contra objetivos militares rusos. También menciona la necesidad de capacidades de defensa aérea.

05:35 Ucrania Busca Inversión Extranjera para la Industria de Defensa

El Ministerio de Defensa de Ucrania alienta la inversión extranjera en su industria de defensa, organizando una exposición de armas para posibles inversores internacionales, según informó la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. El subministro Dmytro Klimenkov muestra una variedad de armas ucranianas, como un sistema de misiles antitanque, artillería autopropulsada, drones no tripulados y vehículos para la limpieza de minas. "Tenemos innovaciones distintivas que ya han sido probadas en combate y refinadas por los inventores hasta cierto estándar", dijo. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha invertido previamente más de cuatro mil millones de dólares (tres mil millones de euros) en su industria de defensa y espera obtener más inversión de socios extranjeros.

05:10 Región de Voronezh Sufre Incendio después de Derribar Drón Ucraniano

En la región rusa de Voronezh cerca de la frontera, los oficiales de defensa aérea confirmaron haber derribado varios drones ucranianos durante la noche. Uno de los drones aterrizó en las instalaciones de un depósito de petróleo, lo que provocó el incendio de un tanque vacío. Los informes iniciales sugieren que no hay víctimas. Sin embargo, estas afirmaciones aún deben ser verificadas de manera independiente. Voronezh es una de las regiones rusas que han sido objetivo de recientes ataques con drones ucranianos.

02:51 Fuerzas Armadas Ucranianas Fortalecen Defensa en la Región Oriental de Donetsk

El comandante de las Fuerzas Armadas Ucranianas, el general Oleksandr Syrskyi, ordena el fortalecimiento de las instalaciones de defensa en la región oriental de Donetsk. Las fuerzas rusas han avanzado en varios sectores en Ucrania Oriental. Syrskyi anunció en las redes sociales que está colaborando con la 25.ª Brigada de Asalto Aéreo Sicheslav en "uno de los frentes más críticos".

22:22 Sector Turístico en Letonia Sufre por Tensiones de Conflicto

La industria turística de Letonia también se ve afectada por el conflicto Rusia-Ucrania. El periódico letón "Diena" informes que no solo los empresarios del sector de la hospitalidad y la Oficina Central de Estadística están preocupados por reactivar el turismo pos-COVID-19, sino que también los potenciales visitantes de varios países perciben los Balcanes como una región inestable debido a las tensiones militares.

21:40 Suiza Destina 1.500 Millones de Francos Suizos a la Reconstrucción de UcraniaSuiza ha anunciado su intención de invertir 1.500 millones de francos suizos (aproximadamente 1.540 millones de euros) en los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania durante los próximos cuatro años. Según el embajador suizo Felix Baumann, la mayoría de estos fondos, que ascienden a 1.000 millones de francos suizos, se destinarán a los sectores de autogobierno de Ucrania, la eliminación de minas y la ayuda humanitaria. El resto de los fondos se utilizará para initiatives de reconstrucción en colaboración con el sector privado suizo, el Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania e Infraestructura. Según Baumann, "nuestra compromiso con este proyecto se demuestra por el hecho de que uno de nuestros representantes supervisará su implementación aquí". Durante una reunión con el ministro Oleksiy Kuleba, Kuleba mencionó la construcción de apartamentos para los más de 4,5 millones de personas desplazadas en el interior de Ucrania como una prioridad clave para la cooperación con Suiza.

20:39 Ucrania Recibe el Sistema de Defensa Aérea Patriot de RumaniaEl portavoz del Ministerio de Defensa de Rumanía, Constantin Spinu, confirmó oficialmente a Radio Free Europe que Ucrania ha recibido un sistema de defensa aérea Patriot. El presidente Volodymyr Zelenskyy expresó su gratitud por este apoyo durante su discurso de la tarde del miércoles, stating, "expreso mi gratitud a cada nación que nos ayuda con la defensa aérea, y estoy particularmente agradecido a Rumania por sus sistemas Patriot. Juntos, podemos amplificar nuestra efectividad, ultimately put an end to Russian aggression by destroying Shahed drones and missiles". La inicial reluctance del gobierno rumano desapareció en junio, cuando finalmente acordaron donar uno de sus Patriots. El pedido de entrega del sistema se emitió oficialmente el mes pasado.

19:57 Forbes: Gazprom Sufre como la Compañía Más Insostenible de RusiaSegún la revista de negocios Forbes, la corporación estatal rusa, Public Joint Stock Company Gazprom, registró una pérdida neta sin precedentes de 5.500 millones de euros en 2023, lo que marca la primera ocasión en 25 años. El complejo gasífero y químico de Amur, una joint venture entre el holding ruso Sibur y la china Sinopec, ocupó el segundo lugar en el ranking de las empresas más insostenibles de Rusia de Forbes. La lista de las cinco empresas más insostenibles de Rusia también incluye a Ozon (pérdida neta de 408 millones de euros), la filial de la Corporación Unida de Aviación de Rostec (pérdida neta de 326 millones de euros) y la red social VK (pérdida neta de 326 millones de euros).

