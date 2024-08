Wagenknecht ve el uso de armas alemanas como cruzar una "línea roja"

En la región de Kursk, las tropas ucranianas han avanzado en territorio ruso. El Ministerio de Defensa de Moscú afirma que también están involucrados vehículos blindados de personal alemanes. Mientras que la FDP no ve problema en esto, Sahra Wagenknecht, jefa de la Partido de la Izquierda (Die Linke), describe esta situación como un "desarrollo altamente peligroso".

Después del avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, los combates en la zona fronteriza han continuado durante el tercer día, según informes de Moscú. "Hasta un millar" de soldados ucranianos, junto con decenas de tanques y vehículos blindados, han participado en el ataque desde el martes, según informes rusos. El think tank con sede en Washington, Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), afirmó en una explicación que el avance ucraniano ha alcanzado "hasta diez kilómetros", mientras que el bloguero militar ruso Yuri Podolyaka afirma que ha alcanzado más de 25 kilómetros.

Según el ISW, "la magnitud y ubicación actual de los avances ucranianos en la región de Kursk sugieren que las fuerzas ucranianas han penetrado al menos dos líneas de defensa rusas y una posición". El avance ucraniano está dirigido presuntamente a un importante centro de suministro del ejército ruso cerca de la ciudad de Sudzha, a ocho kilómetros de la frontera.

El periódico "Bild" reporta que al menos tres vehículos blindados de personal Marder alemanes están involucrados en esta operación, según el Ministerio de Defensa ruso. Moscú afirma tener evidencia de esto en forma de imágenes de drones, que presuntamente muestran vehículos alemanes siendo atacados por drones kamikaze rusos. Sin embargo, no es posible verificar independientemente estas afirmaciones, ya que la desinformación y la propaganda juegan un papel central en la guerra. Los representantes del gobierno ucraniano aún no han comentado la escala de la operación.

Faber: Ucrania puede usar armas alemanas en Kursk

Marcus Faber, presidente del Comité de Defensa en el Bundestag alemán, no ve problema en que Ucrania use armas alemanas entregadas en su actual avance en territorio ruso. "Una vez entregadas a Ucrania, son armas ucranianas", dijo al grupo de medios Funke. Esto se aplica a "cualquier material, incluyendo el tanque de batalla Leopard 2".

"Con el ataque de Rusia a Ucrania, el territorio de ambos estados se ha convertido en una zona de guerra", explicó su posición. "El uso de armas está regido por las reglas del derecho internacional". Roderich Kiesewetter, experto en política exterior de la CDU, también describe el avance ucraniano en Kursk como "claramente permitido bajo derecho internacional en el contexto del derecho a la defensa propia".

Además, lo considera "estratégicamente militar", ya que permite "aliviar la presión en otros frentes al bindar o mover fuerzas rusas a Kursk", dijo Kiesewetter al "Tagesspiegel".

Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, Alemania ha suministrado a Ucrania 18 tanques de batalla Leopard 2, así como sistemas de defensa aérea, drones y muchos otros tipos de equipo militar, incluyendo 120 vehículos blindados de personal Marder y -juntamente con Dinamarca- 58 tanques Leopard 1.

El Canciller Olaf Scholz solo accedió a la entrega de tanques de batalla después de meses de vacilación a principios de 2023, con la condición de que esto no se hiciera unilateralmente por Alemania, sino que otros países de la OTAN, en particular EE. UU., también suministraran tanques a Kyiv. El Kremlin critica vehementemente las entregas de armas occidentales a Kyiv, pero simultáneamente afirma que no tienen impacto en el curso de la guerra.

Wagenknecht: "Línea roja" cruzada

En contra de esto, la líder del partido BSW, Sahra Wagenknecht, advierte contra el uso de armas alemanas en el avance de los soldados ucranianos en territorio ruso. "Esto es un desarrollo altamente peligroso", dijo Wagenknecht a los periódicos del grupo de medios Funke. "El Canciller Federal debe llamar al Presidente ucraniano y exigir que no se usen armas alemanas en el avance en territorio ruso", demandó la presidenta de BSW.

El Canciller Olaf Scholz prometió que Alemania no se convertiría en una parte en la guerra. Pero: "Primero permitió que Ucrania disparara con armas alemanas en territorio ruso", criticó Wagenknecht. "¿Permitirá ahora el gobierno federal que Ucrania avance en Rusia con armas alemanas? Eso sería cruzar la siguiente línea roja".

Según Wagenknecht, el gobierno federal ha mentido al público alemán. Se prometió que "el dinero de los impuestos y las armas de Alemania no se suministrarán para tales ataques", dijo la jefa de BSW. El gobierno federal "está arrastrando a Alemania cada vez más profundo en la guerra", añadió. "El peligro de una gran guerra europea así está aumentando".

Wagenknecht y BSW llaman a un rápido fin de la guerra en Ucrania. Sin embargo, no exigen la retirada de las tropas rusas del país. En su lugar, sugieren concesiones al agresor para Ucrania. BSW rechaza las sanciones contra Rusia por su guerra de agresión contra Ucrania y la ocupación del territorio ucraniano.

Birthler: Posiciones de BSW "dictadas por el Kremlin"

La antigua comisionada federal para los archivos de la Stasi, Marianne Birthler, ha calificado a la Alianza para el Progreso y la Justicia Social (BSW) como una plataforma para la propaganda rusa en Alemania. "Las posiciones de BSW sobre Ucrania suenan como si

"La señora Wagenknecht propaga la leyenda de que Rusia lucha contra el 'fascismo' en Ucrania", dijo Birthler además. "Esa es propaganda del Kremlin", enfatizó. Los ucranianos luchan por la libertad y la democracia, y eso es lo que el Kremlin detesta. "Putin no lucha contra el fascismo o la OTAN en verdad, sino contra la libertad que podría aproximarse a sus fronteras en forma de Ucrania", dijo la política verde.

En cuanto al contenido, la antigua comisionada ve una gran similitud entre el BSW y la AfD en política exterior y migratoria. Aquí, a veces se recurre a tradiciones aún presentes en la antigua Alemania Oriental. Birthler mencionó "la hostilidad hacia el Oeste, especialmente contra Estados Unidos". "Esto ya existía bajo Hitler y la RDA lo continuó", dijo.

