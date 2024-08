VW ID.7 GTX: Un vehículo de larga distancia con capacidades de nivel de sprint

Volkswagen desata su sedán eléctrico más potente hasta la fecha, el ID.7 GTX, en la carrera. Esto se debe a la adición de un motor adicional. Si bien el consumo de energía y la autonomía pueden verse afectados, la diversión al conducir da un gran salto.

La etiqueta GTX es un sello distintivo en el modelo superior de cada serie ID de Volkswagen. El ID.4 y el ID.5 fueron los pioneros, seguidos del ID.3 GTX, aunque sin tracción en las cuatro ruedas debido a las restricciones de espacio en el eje delantero. Sin embargo, el ID.7 GTX, con un precio de alrededor de 63.000 euros, rompe con esta tendencia. Construido sobre una versión más grande de la arquitectura MEB, tiene suficiente espacio para alojar un motor eléctrico adicional de 80 kW/109 CV en el frente. Los ingenieros optaron por un motor asíncrono (ASM), que puede operar casi sin fricción cuando no se necesita, ahorrando energía y mejorando así la autonomía.

Lo Mejor de lo Mejor

En la parte trasera, como en otros modelos GTX, un motor eléctrico de excitación permanente (PSM) hace su trabajo. Su potencia es de 210 kW/285 CV. Aunque ambos valores se suman teóricamente, Volkswagen especifica una potencia total de 250 kW/340 CV por razones regulatorias. Esto convierte al ID.7 GTX en el modelo de sedán y station wagon más potente de Volkswagen actualmente.

El rendimiento mejorado es evidente en las dinámicas de conducción. Si bien el sprint de 0 a 100 km/h (en 5.4 segundos) puede no parecer relevante, la experiencia de aceleración y la elasticidad impresionante del motor eléctrico merecen ser destacados. El comportamiento de respuesta de los motores eléctricos, a diferencia de los motores de combustión interna, puede afinarse casi infinitamente. La potencia y el par máximos están disponibles en milisegundos, algo que incluso los coches deportivos de alto rendimiento apenas pueden igualar.

Sin embargo, algunos pasajeros podrían encontrar el impacto eléctrico en el GTX desagradable, especialmente si el conductor disfruta de aceleraciones cortas. El fuerte empuje te Pushes into the seat, and your head hits the headrest each time.

Eficiente en Energía

Intrigantemente, a pesar de la alta potencia de salida, el consumo de energía se mantiene dentro de límites razonables. Durante nuestra prueba de conducción alrededor de Estocolmo, el ordenador de a bordo mostró solo 17.6 kWh/100 km. Esto está aproximadamente en el medio del valor WLTP especificado por Volkswagen (16.2 y 18.4 kWh/100 km).

Sin embargo, la versión de tracción trasera Pro S consume solo entre 13.6 y 16.2 kWh/100 km, demostrando el impacto de las ruedas más grandes y anchas (20 pulgadas en lugar de 19) y el peso adicional del segundo motor en el consumo. Como se esperaba, esto también afecta a la autonomía, que es aproximadamente 100 kilómetros menor que la del Pro S, de 595 kilómetros.

Bajo el Capó

El ID.7 GTX comparte la misma batería (86 kWh) y la más grande actualmente disponible en la MEB bajo su capó. La carga es posible en estaciones de carga DC con hasta 200 kW (anteriormente, la potencia de carga máxima era de 175 kW). En condiciones óptimas (precondicionamiento a través de la navegación activada o manualmente), la batería puede cargarse del 10 al 80 por ciento de su capacidad en solo 26 minutos. En otras palabras, según VW, se pueden agregar 205 kilómetros adicionales en diez minutos.

Confort para Largos Trayectos

El ID.7 GTX ofrece un confort impresionante para largos trayectos a pesar de su diseño deportivo. Aquellos que opten por la suspensión DCC (adaptativa) opcional en combinación con la dirección progresiva experimentan precisión y confort a un nivel de lujo. De esta manera, el limousine top de ID de Volkswagen ofrece las mejores cualidades para largos trayectos.

Externamente, el GTX puede identificarse por su paragolpes delantero rediseñado con una parrilla en forma de panal. Las luces de día aparecen como flechas en la parte delantera. Están diseñadas para distinguir todos los modelos GTX a partir de ahora. En la parte trasera, una parrilla en forma de panal y un difusor distinguen el GTX de otros modelos ID.7.

Obra Maestra Roja

Por supuesto, un toque de individualidad es inevitable en los colores del cuerpo. Volkswagen destaca el "Kings Red Metallic" como un color icónico, rindiendo homenaje al antiguo pint

Sedán de lujo de cinco puertas y cinco asientos

Longitud: 4.96 metros, anchura: 1.86 metros (con espejos exteriores 2.14 metros, altura: 1.54 metros, distancia entre ejes: 2.97 metros, espacio de maletero: 532-1586 litros)

Dos motores eléctricos; trasero PSM de 210 kW/285 CV, delantero ASM de 80 kW/109 CV, potencia combinada: 250 kW/340 CV, par máximo: 565 Nm, tracción a las cuatro ruedas, transmisión de potencia: automática

0-97 km/h: 5.4 segundos, velocidad máxima: 290 km/h, capacidad de batería: 86 kWh, autonomía: 957 km, potencia de carga DC máxima: 200 kW, consumo de energía típico: 18.4-16.2 kWh/100 km, emisiones de CO2: 0 g/km, clase de eficiencia energética: A

Precio: 63,155 euros, menos la ayuda medioambiental del fabricante de 3,570 euros

El diseño innovador del ID.7 GTX incluye la adición de un motor adicional en la parte delantera, fabricado con materiales no relacionados con el producto en sí. Este motor, un motor asíncrono ASM de 80 kW/109 CV, es diferente del PSM de tracción trasera, ya que puede operar sin pérdida significativa de energía cuando no se necesita.

A pesar de la potente salida combinada de 250 kW/340 CV de los dos motores eléctricos del ID.7 GTX, el consumo de energía se mantiene dentro de límites razonables, asegurando una buena autonomía para viajes de larga distancia.

Lea también: