- Vulnerabilidad subestimada: Las poblaciones de peces se enfrentan a un peligro mayor del que se esperaba anteriormente

Varias poblaciones de peces a nivel mundial están en peligro o ya han alcanzado su punto de quiebre debido a la pesca excesiva. Según una investigación publicada en la revista "Science", esto no se debe únicamente a no cumplir con los límites de captura científicamente calculados, sino que estos límites se han establecido demasiado altos, y las estimaciones anteriores sobre el tamaño de las poblaciones y su tasa de recuperación eran más optimistas de lo que realmente era la situación.

Las políticas y modelos de pesca son la base para regular las pesquerías globales y regionales. Se creía que la principal causa de la pesca excesiva era que las políticas de pesca establecían límites de captura por encima de los niveles recomendados por los modelos.

Sobrestimaciones

Un equipo de investigación liderado por Graham Edgar de la Universidad de Tasmania (Australia) examinó datos de 230 stocks de peces a nivel mundial y los comparó con las cifras de los modelos. Descubrieron que en muchos casos, el número de peces de una especie y la tasa de recuperación del stock habían sido sobrestimados, especialmente para las poblaciones sobrepesca.

Incluso los stocks clasificados como recuperados continuaron disminuyendo en realidad, lo que resultó en reducciones insuficientes de los límites de captura cuando deberían haber experimentado reducciones drásticas, según Rainer Froese del Centro GEOMAR de Investigación Oceánica Helmholtz en Kiel, coautor de un comentario sobre el estudio publicado en "Science".

El problema no se limita al pasado. "Las sobrestimaciones del tamaño de los stocks de los últimos años no se están utilizando para corregir los tamaños actuales de los stocks", dijo Froese.

Pesca en exceso en lugar de pesca sostenible

Según el estudio, aproximadamente un tercio de los stocks clasificados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como "pesca máximamente sostenible" están siendo sobrepesca. Para que una población de peces se considere sostenible, no se debe pescar más de lo que puede renovar la población.

Además, muchas más poblaciones de lo que se creía anteriormente han colapsado: un 85% más de poblaciones de lo estimado originalmente han colapsado, reduciéndose a menos del 10% de su máximo histórico.

Froese y su coautor Daniel Pauly de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) explican en su comentario que los modelos se basan en más de 40 parámetros, incluyendo características de la historia de vida de las especies, detalles de la pesca y el esfuerzo de pesca necesario. Esta multiplicidad de variables hace que las estimaciones sean excesivamente complejas, argumentan. Además, los modeladores occasionally se han basado en valores mal respaldados para ciertos parámetros.

Modelos complejos

"Why the sometimes implausible predictions of official models were and are accepted is the big question", dijo Froese. La comunidad científica de la pesca ha estado proporcionando consejos engañosos a la política durante años y, por lo tanto, comparte cierta responsabilidad por los stocks sobrepesca y colapsados, incluso en Europa.

"La pesca excesiva es un problema significativo en el Mediterráneo, África Occidental y Asia Sudoriental", explicó Boris Worm de la Universidad Dalhousie (Canadá), quien no participó en el estudio. Many coastal fisheries worldwide have already collapsed and are not even documented. The current study acts as a warning that "many stocks that are still considered well-managed – for example, even in Europe – might be in a worse state than assumed".

Example: Cod in the Baltic Sea

El fenómeno, como el bacalao en el mar Báltico occidental, se ha demostrado para esta especie, explicó Christian Möllmann de la Universidad de Hamburgo. "Las estimaciones de biomass overly optimistas, en mi opinión, también han contribuido a la sobrepesca del stock".

Se necesita una revisión de los métodos de evaluación - hacia modelos más simples y realistas, concluyen Froese y Pauly. Además, se debe implementar con más fuerza el principio de precaución - se deben utilizar estimaciones conservadoras en situaciones inciertas.

Sin embargo, según Möllmann, la calidad de los modelos no es la principal preocupación. "En mi opinión, la voluntad de la industria pesquera de no agotar cada pez en el mar es más importante". La voluntad y la comprensión de pescar de manera responsable y conservadora a menudo faltan.

Esto es evidente en el mar Báltico, donde todos los una vez importantes stocks de bacalao y arenque, a pesar de años de advertencias de científicos y organizaciones ambientales, han sido sobrepesca en tal medida que la recuperación es incierta o incluso improbable.

