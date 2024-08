- Vuelva a mostrar cancelaciones debido a una lesión en el cuello.

Después de ya cancelar el concierto inaugural de su gira, el cantante Usher (45) también ha cancelado los siguientes dos conciertos en Atlanta, Georgia. La razón de su repentina cancelación es una lesión en el cuello, que anunció el jueves (15 de agosto) en las redes sociales. Según sus médicos, podrá comenzar su gira el siguiente martes (20 de agosto).

"La lesión aún no ha sanado"

Los conciertos cancelados estaban programados para el viernes y el sábado (16 y 17 de agosto). Para consolar a sus fans, anunció fechas de reemplazo para los espectáculos. Reprogramará los conciertos de la gira "Pasado Futuro Presente" el 9, 10 y 12 de diciembre. En su anuncio, también proporcionó detalles sobre su ausencia.

"Al principio de esta semana, me lesioné el cuello durante los ensayos para lo que se suponía que sería el mayor espectáculo de Usher jamás visto", escribió. A pesar de recibir terapia física y tratamiento médico, no fue suficiente para dejarlo apto para el primer show. "Desafortunadamente, la lesión aún no ha sanado, y mis médicos me han aconsejado no realizar ningún espectáculo esta semana", informó a sus fans. Sin embargo, tuvo un mensaje positivo para ellos: "Con el descanso adecuado y el tratamiento, mis médicos dicen que debería poder inaugurar mi gira en Washington D.C. el próximo martes".

La estrella agradece a sus fans

"Amé a mis fans y les agradezco por entender que esta lesión necesita tiempo para sanar para que pueda darles el cien por ciento de la mejor actuación que esperan de un espectáculo de Usher", explicó en el comunicado. El cantante ha eliminado desde entonces su mensaje anterior que anunciaba la cancelación del concierto inaugural el miércoles (14 de agosto). El día de su concierto programado, anunció en una publicación larga que necesitaba recuperarse de una lesión. En ese momento, no proporcionó más detalles.

