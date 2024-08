- Vuelo en bicicletas de mujeres después del juicio por robo a una joyería.

Ya ha sido condenado uno, dos hombres más están ahora en juicio: Tras un robo en una joyería en el centro de Hannover, hay otro juicio. El juicio tendrá lugar el miércoles (8:45 AM) por intento de asesinato, con dos hombres de 19 y 23 años enjuiciados, según anunció el Tribunal Regional de Hannover. Según el tribunal, el de 19 años supuestamente robó la tienda junto con un cómplice ya condenado y disparó al joyero, mientras que el de 23 años supuestamente reclutó a los dos hombres para el robo. El cómplice de 20 años fue sentenciado a siete años en un centro de menores en febrero.

El 11 de julio de 2023, los dos hombres más jóvenes supuestamente destrozaron los casos de exhibición de la joyería con un martillo, la saquearon y dispararon y dejaron gravemente herido al empleado de 39 años - a plena luz del día. Los perpetradores escaparon con bicicletas de mujer, llevándose diversas cadenas de oro.

Se han planificado diez días de juicio

El cómplice presunto, que había huido al extranjero, se entregó unos siete meses después. La policía arrestó al cómplice unos dos meses después del robo. En total, se han planificado diez días de juicio, y podría dictarse una sentencia según este calendario el 30 de octubre.

El perpetrador condenado afirmó en el juicio que no sabía nada sobre el arma de su cómplice - pero la cámara no le creyó. Al menos después del primer disparo de su cómplice, aceptó que alguien podría morir - y no le importó, dijo el juez en ese momento. Fue condenado por intento de asesinato en conjunction con, entre otras cosas, lesiones graves y robo especialmente grave.

La víctima lanzó un cubo de basura al atacante

La cámara consideró una amenaza de alguien de arriba. Él mismo había dicho en el juicio que se sintió presionado para participar en el robo.

La víctima dijo en ese momento que no había mucho movimiento en la tienda ese día. Luego alguien gritó "manos arriba", vio a un hombre con un arma en la mano, el otro tenía un martillo. Presionó el botón de alarma y lanzó un cubo de basura a los atacantes. Luego fue disparado. El proyectil lesionó varios vasos sanguíneos, el intestino, un riñón y dos vértebras.

El juicio para los dos jóvenes involucrados en el robo a la joyería y el intento de asesinato tendrá lugar en el Tribunal de Primera Instancia, según anunció el Tribunal Regional de Hannover.

