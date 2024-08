Vuela como Iron Man, únete a una batalla en Wakanda, aquí están los principales proyectos de parques temáticos que Disney ha anunciado.

Tras un informe de ganancias con una caída en la asistencia a los parques nacionales, Disney anunció una serie de proyectos de parques temáticos y cruceros futuros que se desarrollarán en los próximos años, incluyendo un territorio temático de villanos, una atracción de "Encanto", la capacidad de volar como Iron Man y una nueva generación de tecnología de audio-animatrónica que llevará a Walt Disney a la vida frente a los invitados.

Los fanáticos en la convención bianual D23 de Disney habían estado ansiosamente esperando detalles de estos nuevos proyectos durante varios años, quejándose de que los anuncios anteriores solo habían presentado conceptos vagos. Pero en la presentación de alto octanaje del sábado por la noche en el Honda Center en Anaheim, California, 12,000 fanáticos presentes aprendieron cómo el prometido inversión de $60 mil millones en parques y cruceros se materializará en la próxima década.

En una entrevista con CNN, el presidente de Walt Disney Parks and Resorts, Josh D'Amaro, dijo: "Lo que estamos haciendo, creo, de manera más agresiva que nunca antes, es aprovechar la tecnología, no por la tecnología en sí, sino para crear experiencias mágicas, casi alucinantes".

Aquí están los proyectos recién anunciados.

Lo que viene a Walt Disney World en Florida

La mayor expansión jamás vista en Magic Kingdom se desarrollará detrás de la atracción existente "Big Thunder Mountain Railroad" y incluirá un territorio temático de villanos, así como un territorio temático de la película de Pixar "Cars".

El arte conceptual mostrado el sábado para el área temática de villanos muestra un entorno ominoso, donde Disney promete dos atracciones importantes. El anuncio de "Cars", marcado el sábado por la noche con una versión en vivo de "Life is a Highway" por Shaboozey, detalló un territorio que no será una réplica de Cars Land en California, sino una "aventura off-road", con una atracción emocionante y una atracción familiar. El área de Cars comenzará a construirse en 2025.

Magic Kingdom también recibirá su primer desfile nocturno llamado "Disney Starlight", en el verano de 2025.

Además, dentro del resort de Walt Disney World en Florida, el parque Disney’s Hollywood Studios tendrá una nueva área de "Monstropolis", basada en la franquicia de "Monsters Inc.". Billy Crystal, quien dio voz al personaje Mike Wazowski, subió al escenario el sábado por la noche para anunciar este desarrollo, que incluirá la primera montaña rusa suspendida en cualquier parque de Disney, donde los invitados podrán volar a través de la cámara de puertas en la fábrica de Monsters Inc.

En Florida y California, Millennium Falcon Smuggler’s Run, ubicada en Star Wars Galaxy’s Edge, verá una nueva historia que incluye al Mandaloriano y a Grogu.

En el parque Disney’s Animal Kingdom, la área Tropical Americas antes anunciada ahora se confirma que abrirá en 2027. Incluirá la primera atracción basada en la película "Encanto" y se llevará a cabo dentro de la mágica "Casita" donde vive la familia Madrigal de la película. Los invitados podrán viajar a través del día en que el personaje Antonio recibe su regalo mágico, siguiendo su camino mientras abre su puerta para revelar un paisaje lujurioso lleno de animales con los que puede hablar.

La misma área del parque presentará una atracción de "Indiana Jones" dentro del antiguo edificio de la atracción Dinosaurio, pero no replicará las atracciones actuales de "Indiana Jones" en Disneyland en California o en Tokyo Disney Sea. En cambio, la gente viajará a través de una aventura en la que Indiana Jones descubre un templo maya.

El ganador del Oscar Ke Huy Quan, quien apareció como niño en "Indiana Jones y la Tumba de la Maldición", estuvo presente para presentar la nueva atracción.

"Eso suena bien", dijo sobre la atracción. "Pero ¿habrá alguna serpiente?"

Disney construirá un "pueblo" central dentro de Tropical Americas, llamado Pueblo Esperanza, con vegetación lujuriosa, arquitectura en estilo español y un carrusel con personajes tallados en madera.

Animal Kingdom también verá un "Zootopia" show, antes anunciado, en su teatro bajo el Árbol de la Vida, que comenzará a finales de 2025 o principios de 2026.

En EPCOT, la Test Track reformada abrirá en 2025. El parque también recibirá un nuevo salón Spaceship Earth que mira hacia Dreamer’s Point, donde hay una estatua de Walt Disney.

Cuando se le preguntó si el resort de Florida recibiría un quinto parque temático en los próximos años para competir con el parque Universal’s Epic Universe que abrirá en 2025, D'Amaro le dijo a CNN: "Siempre estamos pensando en la próxima cosa. Por ahora, tenemos tanto que celebrar y hablar con nuestros fanáticos D23, que creo que será tan abrumador para ellos, que esto es en lo que pensarán".

Lo que viene a Disneyland Resort en California

El parque original, Disneyland, celebrará su 70º aniversario en 2025. Para marcar la ocasión, la compañía creará la primera versión de audio-animatrónica de Walt Disney, con un nivel de complejidad tecnológica que nunca se ha visto en un parque de Disney.

Él será presentado en un escenario, mientras que los invitados en el teatro podrán verlo sentado en su oficina, contando historias sobre lo que fue durante su época al frente de la compañía. Esto será un espectáculo en rotación con el actual "Great Moments with Mr. Lincoln" en el Main Street Opera House.

"Para mí es algo emocional", dijo D'Amaro. "Es algo importante para nuestros invitados, muestra nuestra legado por un lado, pero también muestra la increíble tecnología e innovación que tenemos dentro de las paredes de Imagineering".

D'Amaro dijo que el proyecto se está desarrollando con el respaldo de la familia de Disney.

Disneyland’s former Splash Mountain has now turned into Tiana’s Bayou Adventure and will open on November 15, a ride which has similarly been transformed and opened earlier in the summer at Disney World in Florida.

Al otro lado del esplanade en Disney California Adventure Park, Avengers Campus se duplicará en tamaño, comenzando la construcción en 2025.

La primera atracción importante agregada a esta área será una montaña rusa llamada "Avengers Infinity Defense", donde los visitantes descubrirán que una tecnología de portal ha desaparecido, lo que causa que King Thanos cause estragos en múltiples mundos. Los visitantes lucharán junto a los Vengadores para defender Nueva York, así como en batallas en Asgard de Thor y Wakanda de Black Panther.

La segunda atracción importante en esta área expandida se llamará "Stark Flight Lab", donde los visitantes podrán hacer un vuelo de prueba como Iron Man, en un pod para dos personas recogido por un brazo robótico que hace volar el pod. Habrá diferentes vuelos de prueba para experimentar, y la atracción no involucrará efectos de realidad virtual. El brazo robótico será el encargado de llevar físicamente el vehículo de la atracción.

Disney California Adventure también recibirá una nueva atracción temática a Pixar's "Coco", una aventura para toda la familia, que comenzará a construirse en 2026. Los visitantes podrán seguir el viaje de Miguel a través de la tierra de los muertos, viajando por coloridos escenarios y viendo animatrónicos de los personajes esqueléticos de la película.

También llegará un nuevo territorio de Avatar a California Adventure, basado en "Avatar: The Way of Water" y futuras películas de Avatar. Incluirá una nueva atracción diferente a la que actualmente se encuentra en Florida.

Según se informó anteriormente, Disneyland Resort ampliará su capacidad para construir atracciones de parques temáticos en su propiedad existente, por una cantidad de al menos $1.9 mil millones en 10 años.

Lo que viene para Disney Cruise Line

Disney Cruise Line actualmente tiene cinco barcos, con cuatro más en producción. La empresa anunció el sábado que añadirá otros cuatro barcos para 2031, casi triplicando el tamaño de la flota actual en operación.

"La demanda es tan alta en comparación con nuestra flota relativamente pequeña de hoy, tenemos una gran confianza en nuestra capacidad para invertir y delivering increíbles experiencias - y esta última parte es importante - en todo el mundo", dijo D'Amaro. No se han anunciado ubicaciones específicas para los viajes de los barcos.

El nuevo barco Disney Destiny recibirá un musical de Hercules a bordo.

Lo que viene para los parques temáticos internacionales de Disney

Los parques de Shanghai y Hong Kong Disney obtendrán nuevas atracciones de Marvel. Shanghai Disneyland tendrá una montaña rusa sobre Spider-Man, la primera vez que Marvel aparecerá en ese parque. En Hong Kong, se añadirá otra atracción importante de Marvel que presenta a Spider-Man y a uno de sus enemigos en el área de "Stark Expo" de Tomorrowland.

En París, se construirá la primera atracción de parque temático de Disney basada en "El Rey León" en el parque Adventure World de Disney recién renombrado. Los visitantes podrán ver esta nueva atracción de tipo Splash Mountain, siguiendo a Simba desde cachorro hasta rey, en un territorio temático a las tierras de los leones.

Un espectáculo nocturno llegará al lago que se está construyendo en el mismo parque, llamado "Bahía de Aventuras".

Disneyland Paris' parque original junto con Tokyo Disneyland también recibirán nuevos espectáculos nocturnos. El espectáculo de París comenzará en enero, con proyecciones en el castillo y (por primera vez allí), en Main Street. El espectáculo de Tokio, llamado "Reach for the Stars", comenzará el 20 de septiembre.

Lo que viene para Epic Games

Disney había anunciado previamente una inversión de $1.5 mil millones en Epic Games. En el evento D23 del sábado, la empresa anunció nuevos jugadores en Fortnite, una parte de la presentación que se pudo ver en vivo a través de la plataforma de transmisión.

