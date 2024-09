- Volver a Dortmund sería una decisión poco aconsejable, según la perspectiva de Reus.

Marco Reus está prácticamente garantizado que volverá a Dortmund una vez que sus días como jugador hayan acabado. Con numerosas conexiones y un fuerte sentido de pertenencia, admitió a "Sport Bild": "Sería un tonto si no volviera". Aún no se ha decidido qué papel desempeñará. "No soy de estrategias a largo plazo. Dejo que las oportunidades me encuentren. Tengo objetivos ambiciosos aquí en los que estoy muy enfocado. Pero definitivamente discutiremos colaboraciones futuras en los próximos meses", dijo el jugador de 35 años.

Reus compartió sus pensamientos sobre el equipo actual del BVB, expresando su emoción por los "refuerzos notables". Sin embargo, reconoció que la adaptación podría llevar tiempo, "ya que algunas figuras notables se han marchado y los nuevos tienen que adaptarse al club. Probablemente habrá altibajos". Lo que es crucial, según él, es mantener la fe y la constancia.

Reus ofreció algunos consejos a sus colegas profesionales

Después de una docena de años con Borussia Dortmund, el antiguo jugador nacional alemán cambió al club de la MLS Galaxy en Los Ángeles. Reus vaciló al destacar su mejor recuerdo de su etapa en Dortmund, pero en la entrevista sí mencionó: "Encontré la mayor alegría en la camaradería con los chicos del vestuario. Ese vínculo compartido. Solo puedo animar a cada profesional a apreciar estos momentos. No duran para siempre, todo llega a su fin".

