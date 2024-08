- Volocopter a Olympia - aún no hay vuelos de pasajeros

El inicio largamente esperado de los vuelos de pasajeros aún no ha llegado, pero en el espíritu del lema olímpico "La participación es todo", el fabricante de taxis voladores con sede en Baden-Württemberg, Volocopter, realizó un vuelo de prueba cerca del recinto ecuestre y de pentatlón. El CEO Dirk Hoke lo describió como un hito importante.

"La electrificación del tráfico aéreo es un paso que debemos dar", dijo a la Agencia Alemana de Prensa. "Estamos encantados de mostrar que esto no es solo ciencia ficción". Ahora ha comenzado la fase de validación para las operaciones de vuelo eléctrico regulares desde un aeropuerto especialmente abierto cerca de París.

La certificación de pasajeros aún falta

El avión novedoso con múltiples rotores en la parte superior despegue y aterrizaje verticalmente. Tienen como objetivo revolucionar la aviación y servir como una alternativa al tráfico rodado en ciudades densamente pobladas. Como explicó Hoke, las ciudades crecen rápidamente pero no tienen más espacio para más tráfico de automóviles. Los taxis voladores, en los que otros fabricantes como Lilium también están trabajando, podrían conectar importantes centros.

Pero son solo una herramienta entre muchas, enfatizó Hoke. "Naturalmente, no reemplaza el transporte público". El modelo Volocopter Volocity, por ejemplo, es un biplaza. Y según la estimación de Hoke, se necesitará un piloto a bordo durante muchos años, ocupando uno de los asientos. El vuelo del modelo precursor 2X se vio en Francia en esta ocasión.

Para que Volocopter transporte pasajeros, la empresa de Bruchsal cerca de Karlsruhe necesita la certificación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) - que aún está pendiente. Hoke espera que se ofrezcan vuelos en números limitados en varias ciudades el próximo año, con una tendencia ascendente.

Aún una razón para celebrar

Los planes originales de Volocopter eran mucho más grandes: con ocasión de los Juegos Olímpicos, la empresa quería ofrecer tres rutas de conexión y dos turísticas en París. Se preveían cinco plataformas de aterrizaje, una de las cuales estaba planeada en un pontón en el Sena, para este fin. Esto aún se anunció en un comunicado en junio de 2023.

No obstante, los vuelos de prueba son un éxito. Al comienzo del evento deportivo internacional, aún era incierto si estos serían aprobados. Además, la ciudad de París y varias organizaciones habían levantado infructuosamente dudas sobre la licencia de operación para un sitio de despegue y aterrizaje. Volocopter también recently faced financial difficulties. The state support from Baden-Württemberg and Bavaria, which was discussed, did not materialize. In the end, the money came from investors. Now, finally, some good news.

ADAC Air Rescue: Los taxis voladores son "el futuro de los servicios de rescate"

En principio, los taxis voladores funcionan como drones - solo más grandes, explicó Hoke. Son más silenciosos que los helicópteros y más seguros, ya que no tienen solo un motor y muchos sistemas están diseñados redundantes - es decir, hay un respaldo. Volocopter, por ejemplo, tuvo que demostrar que pueden aterrizar de manera segura incluso si fallan dos motores adyacentes de los 18. Además, el avión no emite emisiones durante el vuelo. Aunque Hoke admitió que el impacto total de CO2 debe mejorarse.

Volocopter lanzará en ciudades como París, Roma y Osaka, entre otras. Los vuelos regulares en Alemania no son una prioridad ya que las ciudades allí no son tan grandes o densamente pobladas y tienen redes de transporte público autosuficientes. En Alemania, Volocopter está colaborando con ADAC Air Rescue para probar el uso de sus aviones para fines médicos y de rescate.

Aaron Erd de ADAC Air Rescue comentó en la presentación en Francia, "Definitivamente vemos el futuro de los servicios de rescate aquí". Él cree que los taxis aéreos pueden mejorar el servicio de rescate, resolviendo problemas que actualmente enfrentan, como la inability to staff many emergency locations. Con taxis voladores, se podrían cubrir áreas más grandes y los rescatistas podrían llegar al lugar de la emergencia más rápido por aire. Sin embargo, no deben ser utilizados para transportar pasajeros.

