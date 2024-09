- Volkswagen quiere reducir costes: el posible cierre de plantas y despidos plantea un riesgo

La situación en el mayor fabricante de automóviles de Europa, Volkswagen, se está intensificando. Como parte de su estrategia de ahorro financiero, la marca principal VW ahora está considerando el cierre de plantas y la reducción de la fuerza de trabajo, según anunció la empresa después de una reunión ejecutiva. El acuerdo con el sindicato de trabajo sobre la seguridad laboral, que prohibía recortes de empleo hasta 2029, será terminado. La dirección senior afirmó que las marcas principales de VW necesitan una transformación completa. "Incluso el cierre de plantas de producción de vehículos y componentes no puede ser descartado en la situación actual sin medidas contundentes inmediatas". Las propuestas de recortes de empleo a través de jubilaciones anticipadas y paquetes de separación ya no son suficientes para alcanzar los ahorros deseados.

El sindicato de metalúrgicos, IG Metall, y el sindicato de trabajo declararon una fuerte oposición. "Estos planes son un ataque directo a nuestros empleos, nuestras ubicaciones y nuestros acuerdos colectivos de trabajo", declararon en una edición especial del periódico sindical "Mitbestimmen". "Nos mantendremos firmes contra esto", dijo Cavallo. "No habrá cierres de plantas de Volkswagen bajo mi vigilancia". Thorsten Groeger, presidente del distrito de IG Metall en Baja Sajonia, lo describió como un "plan irresponsable" que "sacude los cimientos de Volkswagen".

Volkswagen aún no ha revelado cifras específicas sobre cuántos de los aproximadamente 120,000 empleos en Alemania podrían verse afectados. No se han dado pistas sobre posibles ubicaciones que podrían cerrar. Según el sindicato de trabajo, la junta de la marca considera que al menos una planta de vehículos y una fábrica de componentes en Alemania son prescindibles.

El último cierre de planta de Volkswagen fue hace más de 30 años: en 1988, Volkswagen cerró su fábrica en Westmoreland, EE. UU. No se ha cerrado ninguna planta de Volkswagen en Alemania. Además de la sede en Wolfsburgo, Volkswagen opera fábricas en Hannover, Emden, Osnabrück, Braunschweig, Salzgitter, Kassel, Zwickau, Dresden y Chemnitz. La subsidiary Audi recently placed its plant in Brussels under review.

El CEO Oliver Blume justificó el curso de acción, refiriéndose a las circunstancias que se deterioran. "La industria automotriz europea está pasando por una situación muy desafiante y grave. El panorama económico ha empeorado aún más", declaró en un comunicado. Para lograr la mejora proyectada en los resultados de diez mil millones de euros para 2026, los costos ahora deben disminuir más de lo previsto anteriormente. "Las rachas han aumentado significativamente", dijo el jefe de la marca Thomas Schäfer en un comunicado. "Por lo tanto, debemos actuar ahora y establecer las condiciones para prosperar a largo plazo". Según "Handelsblatt", se requieren hasta cuatro mil millones de euros en ahorros adicionales.

Por primera vez desde que Oliver Blume tomó el cargo hace casi dos años, Volkswagen se dirige hacia un conflicto mayor con el lado de los empleados. A diferencia de su predecesor Herbert Diess, que frequently clash with the powerful labor union, Blume had so far primarily collaborated with the labor union silently. He left the concrete cost-cutting measures to his brand boards. Now, Cavallo has urged him to engage directly in the discussion about the brand. "The predicament of the core brand is ultimately also the predicament of the CEO".

La marca principal, Volkswagen, ha lidiado con altos gastos durante años y está detrás de marcas hermanas como Skoda, Seat y Audi en términos de márgenes de ganancia. Un programa de reducción de costos iniciado en 2023 tiene como objetivo corregir esto, mejorando los resultados en 10 mil millones de euros para 2026. Entre otras medidas, los costos de personal administrativo deben disminuir en un 20 por ciento. Hasta ahora, Volkswagen ha recurrido a jubilaciones anticipadas y paquetes de separación para la reducción de la fuerza de trabajo, con programas relevantes expandidos en la primavera y 900 millones de euros reservados para pagos de separación de hasta 474,000 euros para empleados de larga data.

