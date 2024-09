Volkswagen promueve su plan de ahorro financiero mediante una donación.

Para mantener su posición líder, Volkswagen ha implementado una iniciativa de reducción de costos rigurosa. Un día antes de las negociaciones salariales con IG Metall, el fabricante de automóviles está solicitando el apoyo de sus empleados para las reducciones propuestas con un volante.

El gigante automotor en apuros Volkswagen está instando a su personal a respaldar su plan de reestructuración financiera antes de que comiencen las negociaciones salariales, según se indica en el volante, que obtuvo ntv.de. Volkswagen, según el volante, está produciendo de manera excesivamente costosa en Alemania. La empresa necesita mejorar su productividad, reducir los costos laborales y maximizar el uso de sus instalaciones de producción. "Si logramos abordar nuestros desafíos ahora, Volkswagen tiene un futuro prometedor por delante".

Sin embargo, el sector alemán actualmente enfrenta problemas de competitividad. En Europa, hay una caída de dos millones de vehículos vendidos anuales en comparación con antes de la pandemia de COVID-19, y hay una mayor competencia por una parte del mercado, según se indica en el volante.

Las acciones mencionadas en Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Emden y Kassel están sucediendo un día antes de que comiencen las negociaciones salariales con IG Metall. Estas negociaciones no solo cubrirán los acuerdos salariales, sino que también reconsiderarán los contratos sobre la seguridad laboral, las transferencias de aprendices y el pago para los trabajadores temporales.

El CEO de Volkswagen, Oliver Blume, recently spoke to ZDF, stating his aim for a swift deal on a cost-saving package. "Our ambition is to set up a package this year," he said, adding that it would encompass all expenses from development to production and distribution.

Chief economists interpret Volkswagen's enhanced cost-cutting measures as a metaphor for Germany's current location problems. "This further illustrates the long-term impact of years of economic stagnation and structural change in a no-growth economy," said ING's chief economist Carsten Brzeski. "The automotive industry isn't just symbolically important for Germany but also a critical sector for the economy."

Volkswagen is actively working to reduce its expenses in the manufacturing of motor vehicles in Germany, as mentioned in the volante. The company is urging its employees to support its financial restructuring plan, which includes lowering labor costs and enhancing productivity.

The increased competition and decline in vehicle sales in Europe are contributing to the current location issues faced by Volkswagen, as noted by ING's chief economist Carsten Brzeski. These challenges require the company to implement stringent cost-cutting initiatives to remain competitive.

