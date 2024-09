Volkswagen muestra un enfoque demasiado entusiasta.

VW abandona la promesa de seguridad laboral de larga data para su marca principal. Surgen rumores de cierre de plantas en Alemania por primera vez. El experto en la industria Frank Schwope de la Universidad de Hannover no cree que VW esté en apuros. Ve mucha "negociación" en las declaraciones de ambos, la dirección y los representantes de los empleados.

ntv.de: Las grandes corporaciones a menudo implementan estrategias de reducción de costos, incluidas las cierre de plantas. Pero, ¿por qué esta situación con VW parece diferente?

Frank Schwope: No hemos visto reducciones de empleo significativas en Volkswagen durante muchos años. Sin embargo, hay algo de exageración. La empresa ha sido rentable recientemente y se espera que este año tenga miles de millones de euros en beneficios. Las despidos o los cierres de plantas son temas sensibles.

La anuncios de estas medidas drásticas cogió a todos por sorpresa. ¿No había ninguna pista de que algo de esta magnitud estaba a la vuelta de la esquina?

Las pistas han estado presentes durante varios meses y años. Los grandes recortes de empleo se han pospuesto durante mucho tiempo. De hecho, la empresa ha crecido en los últimos años. Y considerando que su antiguo CEO quería construir una nueva planta en Wolfsburg, es sorprendente.

Las acciones propuestas por la dirección parecen extremas. ¿Realmente Volkswagen está pasando por una situación tan difícil?

Volkswagen no está en una situación desesperada, ya que obtuvo 22.600 millones de euros de beneficio operativo el año pasado y se espera que tenga miles de millones de euros al final del año. Sin embargo, reducir costos en tiempos buenos es ventajoso en comparación con los malos. La situación actual forma parte de la "negociación" entre la junta y el consejo de trabajadores.

¿Está la dirección simplemente reaccionando a los problemas o esto es parte de una estrategia a largo plazo para dar forma al futuro de la empresa?

Las medidas de reducción de costos son inevitables en la industria automotriz en los próximos años. Los fabricantes de automóviles, más que los proveedores, pueden manejar estas medidas. La industria depende en gran medida de las decisiones políticas, como las relacionadas con los vehículos eléctricos, y debe adaptarse continuamente a los cambios del mercado.

El consejo de trabajadores ve el anuncio de la dirección como una declaración de guerra. ¿Volkswagen ahora está envuelto en una lucha de poder a gran escala?

Estas palabras fuertes son solo parte de la "negociación" y no deberían tomarse demasiado en serio. Después de todo, el Grupo Volkswagen sigue obteniendo beneficios.

¿Puede esta enorme y compleja corporación seguir siendo salvada?

Este conglomerado de marcas puede ser difícil de gestionar, especialmente con divisiones como Traton o Ducati que la empresa no necesita necesariamente. Vender estos activos Would bring in funds and alleviate the board's burden.

Entrevista con Frank Schwope por Max Borowski

El reciente debate sobre la restructuración del grupo en Volkswagen podría ser una respuesta a los cambios del mercado futuro o una estrategia a largo plazo para dar forma a su futuro. A pesar de las palabras fuertes del consejo de trabajadores, el Grupo Volkswagen sigue obteniendo beneficios.

En el contexto de las medidas de reducción de costos a nivel de la industria, la restructuración del grupo en Volkswagen podría considerarse un paso proactivo, asegurando ventajas en tiempos buenos y malos.

Lea también: